Mandy Moore pleure la perte de son chien Joni.

Le mardi 1er décembre, le C’est nous étoile a pris à Instagram pour partager la nouvelle déchirante et lui a donné 4,4 millions d’abonnés un aperçu de la longue vie du chien.

« Hier soir, de façon très inattendue, nous avons perdu notre fille Joni. Oui, elle avait presque 13 ans. Oui, elle a subi une opération assez importante il y a une semaine pour enlever une masse sur son foie mais elle guérissait très bien. Jusqu’à hier soir, » le « Quand je ne regardais pas » a écrit le chanteur. «Je savais que quelque chose n’allait pas quand elle, obsédée par la nourriture depuis toujours, n’a pas fini son dîner et n’a pas pu se mettre à l’aise au lit (malgré le fait qu’elle prenait des analgésiques). L’intuition de ma maman m’a dit de la faire entrer et je suis content Nous faisions. »

La jeune femme de 36 ans, qui est actuellement enceinte de son premier enfant, a poursuivi: «J’ai vu sa tasse de chiot en ligne au début de 2008 et je suis allée à San Diego pour la rencontrer à @thebarkinglotrescue et j’ai été immédiatement séduite. N’oubliez jamais le trajet en voiture, en lui disant que c’était juste nous contre le monde maintenant. La connaître, c’était l’aimer. Elle n’a jamais rencontré d’étranger. Elle était waaaaay plus humaine (ou muppet) que chien. Elle aimait TOUT ce qu’elle pouvait manger, même si parfois c’était dégoûtant (merde de chat [sick emoji]). «