Mandy Moore accueille son troisième enfant

L’actrice et chanteuse Mandy Moore a accueilli son troisième enfant avec son mari musicien Taylor Goldsmith.

« Lou est là ! Louise Everett Goldsmith est arrivée heureuse, en bonne santé, rapidement et juste à temps pour la saison de la Vierge », a posté Moore sur Instagram Mercredi, à côté d’une photo en noir et blanc d’elle souriant à son mari et tenant sa fille.

Le couple a déjà deux fils – Gus, 3 ans, et Ozzie, 1 an – et Moore a déclaré qu’ils « sont déjà aussi obsédés par elle que nous ».

Moore a commencé sa carrière en tant que chanteuse, en enregistrant des tubes comme « Candy », avant de se faire un nom en tant qu’actrice, en décrochant des rôles dans des films tels que « A Walk To Remember », « Princesse malgré elle » et « Raiponce ».

Entre 2016 et 2022, Moore a joué dans la série télévisée populaire « This Is Us » où elle incarnait la matriarche de la famille Rebecca Pearson, qui avait également trois enfants, surnommée « The Big Three ».

Faisant référence à ce surnom, Moore a ajouté qu’elle était « infiniment reconnaissante envers notre famille de 5 personnes (et nos trois grands) et qu’elle savourait chaque instant de cette période spéciale ».

Pendant ce temps, sur ses stories Instagram, Moore a publié une photo de ses fils debout devant une banderole « Bienvenue à la maison, bébé Lou ».

Plusieurs de ses camarades de casting de « This Is Us » ont laissé des commentaires de félicitations sur la publication de Moore.

Chrissy Metz, qui joue la fille adulte de Moore dans « This Is Us », a commenté : « Awww, Lou ! Félicitationsiiiiiiiii !!! » suivi de plusieurs émojis en forme de cœur et de fête. Pendant ce temps, Susan Kelechi Watson, qui joue la belle-fille de Moore dans la série, a déclaré : « In. Love » accompagné de différents émojis en forme de cœur.