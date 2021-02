Mandy Moore accueille son petit garçon avec son mari Taylor Goldsmith

L’actrice de « This Is Us » s’est rendue sur Instagram mardi pour annoncer qu’elle et son mari Taylor Goldsmith, chanteur principal du groupe de rock folk Dawes, sont maintenant les parents d’un petit garçon.

« Gus est là, » Moore a légendé une photo du bébé dans une adorable grenouillère bleue. « Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il était ponctuel et est arrivé juste à la date prévue de son accouchement, au grand plaisir de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de nouvelles façons, mais cela va au-delà de tout ce que nous pouvions ai jamais imaginé. M + T. «

En janvier, Moore a déclaré à Romper qu’elle avait de grandes attentes pour son enfant.

«Je veux élever un jeune homme intelligent, féministe, aimant et compatissant, qui respecte les femmes et qui comprend les limites», a-t-elle déclaré à la publication.