Mandy Moore s’ouvre sur sa route vers la maternité.

La star de 36 ans, qui attend son premier enfant avec son mari Taylor Goldsmith et approchant la fin du troisième trimestre de sa grossesse, a partagé son parcours de fertilité dans un article de couverture pour Barboteusenuméro de janvier.

Moore essayait de concevoir un enfant depuis un certain temps. Selon le point de vente, elle a consulté un spécialiste de la fertilité, qui lui a dit qu’il y avait un problème avec son utérus et qu’elle pourrait avoir une endométriose.

«J’étais tout à fait prêt à subir une intervention chirurgicale et à réparer mon utérus et, espérons-le, à me débarrasser de l’endométriose, si elle était là», le C’est nous a rappelé l’actrice. « C’était bien d’avoir un plan et de savoir, d’accord, eh bien, c’est pourquoi je n’ai pas encore été enceinte. »

Juste avant la chirurgie, Moore a de nouveau rendu visite au spécialiste. On lui aurait dit qu’elle ovulait mais qu’il était peu probable qu’elle tombe enceinte en raison d’un problème avec son utérus. « Alors j’étais comme, d’accord, peu importe », a partagé Moore. «Et voilà…»