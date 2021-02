MANDY Dingle prend des mesures drastiques pour réunir des milliers de personnes afin de sauver le kidnappé Paul Ashdale la semaine prochaine à Emmerdale.

Gangster Connor regroupera Paul – qui est joué par Reece Dinsdale dans le feuilleton ITV – dans une camionnette et demandera 4000 £ à Mandy en rançon en échange de sa sécurité.

Les téléspectateurs verront Paul horrifié lorsque Connor se présente à la casse et lui dit que son temps est écoulé pour récupérer son argent, en brandissant une barre de métal.

Mandy reçoit un message vocal de Paul l’avertissant qu’il a des ennuis, et elle s’arrête à la casse juste à temps pour voir Connor dans une cagoule kidnapper Paul juste devant ses yeux.

Connor dit à Mandy que si elle ne peut pas payer 4000 £ de rançon d’ici demain, elle ne reverra plus jamais Paul.

Mandy et Vinny ont du mal à rassembler l’argent, mais le lendemain, Mandy révèle un sac d’argent à sa famille stupéfaite.

Mandy sort avec une batte de cricket à la main, conduisant à l’aire de repos où Connor a demandé qu’ils se rencontrent.

Le plan de Mandy fonctionnera-t-il et comment a-t-elle trouvé l’argent?

Les téléspectateurs d’Emmerdale savent que Paul a avoué son secret de jeu à Mandy le mois dernier après leurs fiançailles pour être expulsé.

Mais ce que Paul n’a pas réussi à dire à Mandy, c’est qu’il a utilisé leur fils comme sac de boxe, s’en prenant violemment au jeune chaque fois qu’il l’a confronté pour avoir menti à Mandy.

Emmerdale choque alors qu’Amy Wyatt emmène son fils Kyle loin de son père Cain Dingle – malgré l’abandon de ses droits parentaux

Parlant de la raison pour laquelle Vinny n’a pas parlé à Paul des explosions de violence, l’acteur Bradley Johnson a révélé: «Vinny n’a pas parlé à Mandy de la violence de Paul parce qu’il a peur de ce qu’elle pourrait faire. Il pense qu’elle tuerait Paul.

« Vinny en a assez dans sa relation avec Liv, et il doit surveiller Mandy. Ajouter au chaos le briserait lui et la famille. Ce n’est pas le bon moment pour le dire, dans ces circonstances.

« Tout ce que veut Vinny, c’est avoir une vie heureuse, une maman heureuse et un père qui ne le bat pas et ne joue pas. Il est heureux avec Liv et veut juste être heureux, mais quelque chose fait obstacle à cela. »