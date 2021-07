Mandira Bedi rédige une note sincère pour ses parents et ses enfants après la mort de Raj Kaushal et se dit « reconnaissante pour ma famille »

L’actrice, animatrice et passionnée de fitness Mandira Bedi a été confrontée à une tragédie le mois dernier après avoir perdu son mari Raj Kaushal. Depuis lors, Mandira, accablée de chagrin, essaie de reprendre sa vie en main, même si son défunt mari lui manque beaucoup.

Mandira Bedi est reconnaissante d’avoir sa famille à ses côtés après leur perte tragique. Prenant sur Instagram, Mandira a posté une photo d’elle avec son père, sa mère, son fils Vir et sa fille Tara. La famille peut être vue souriante pour le cliché.

En partageant la photo, Mandira a écrit : « Only Love. #Reconnaissant pour ma #Famille et tout l’amour, le soutien et la gentillesse #gratitude #amour #merci.

Des célébrités telles que Jackie Shroff, Karan Wahi, Arjun Bijlani et Zakhir Khan, entre autres, ont laissé tomber des émojis cardiaques dans la section des commentaires. L’amie de Mandira, Mouni Roy, a écrit « Awww », avec un emoji de cœur et de mauvais œil tandis qu’Ashish Chowdhry a écrit : « Tellement mignon ! Je t’aime mon Mandu… » L’actrice Vidya Malvade a commenté : « Aww… tellement d’amour dans un seul cadre », tandis que Hansika Motwani a écrit « Que Dieu vous bénisse » avec un emoji de cœur.

La photo de famille a suscité un immense amour de la part des utilisateurs des médias sociaux. « C’est si bon de te voir sourire après si longtemps », a commenté un fan tandis qu’un autre a écrit : « Quelle femme forte tu es. »

La semaine dernière, Mandira a partagé des photos réconfortantes avec Raj pour marquer 25 ans de connaissance. En partageant les photos, elle a écrit : « 25 ans à se connaître. 23 ans de mariage… à travers toutes les luttes… à travers toutes les crêtes et tous les creux… »

Pour les non avertis, le cinéaste Raj Kaushal, qui avait réalisé des films comme « Pyaar Mein Kabhi Kabhi » et « Shaadi Ke Laddoo », est décédé le 30 juin des suites d’une crise cardiaque.