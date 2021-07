Mandira Bedi partage une publication déchirante sur Twitter pour la première fois après la mort de son mari Raj Kaushal

L’actrice, animatrice de télévision et passionnée de fitness Mandira Bedi a rompu son silence sur les réseaux sociaux lundi 6 juillet après le décès de son mari, le producteur de films Raj Kaushal. Bedi a partagé une photo sur Instagram pour se souvenir de Raj. Mardi 6 juillet, Mandira a partagé un message déchirant sur Twitter pour pleurer sa perte.

L’acteur a partagé une photo de retour où l’on pouvait voir un Raj maladroit l’embrasser alors qu’ils étaient cliqués. En partageant la photo, Mandira a écrit : « #rip my Raji », avec un emoji au cœur brisé.

Les fans et amis de Mandira lui ont envoyé des prières et des condoléances. Le comédien Vira Das a répondu: « Je suis vraiment désolé pour votre perte Mandira. Shivani et moi prions pour vous et votre famille. Amour et force à vous. L’acteur de télévision Nandish Sandhu a écrit: « Dieu vous bénisse avec encore plus de force pour prendre soin de tous les membres de votre famille. »

Lundi, Mandira a partagé une série de photos où Raj et elle peuvent être vus en train de savourer un verre de vin tout en posant pour la caméra. Elle a sous-titré le message avec un emoji déchirant. C’était le premier post de l’acteur depuis la mort de son mari. Mandir a également changé sa photo d’affichage Instagram en juste la couleur noire.

Le cinéaste Raj Kaushal est décédé mercredi 30 juin des suites d’une crise cardiaque. Raj laisse dans le deuil son épouse Mandira, son fils Vir et sa fille Tara. Les derniers rites de Raj Kaushal ont été exécutés par Mandira à Mumbai. Les acteurs Ashish Chowdhry, Ronit Roy, Dino Morea et d’autres célébrités étaient présents aux funérailles du cinéaste.