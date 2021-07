New Delhi : quelques jours après la disparition soudaine du cinéaste Raj Kaushal, l’épouse et actrice Mandira Bedi s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de sa famille, les remerciant pour leur soutien constant dans cette période difficile.

Elle a partagé une photo de famille sur son Instagram et a écrit : « Seulement l’amour.

#Reconnaissant pour ma #Famille et tout l’amour, le soutien et la gentillesse

#gratitude #amour #merci.. »

Sur la photo, on peut voir Mandira debout avec ses parents Gita Bedi et Verinder Singh Bedi, sa fille Tara et son fils Vir.

Pour les non avertis, Raj Kaushal était un cinéaste et producteur de renom. Il a subi une crise cardiaque massive le 30 juin 2021 et y a succombé. Il avait 49 ans. En entendant la triste nouvelle de sa disparition, plusieurs de ses amis et fans célèbres se sont pressés sur les réseaux sociaux et ont présenté leurs condoléances à la famille.

Raj et Mandira se sont mariés le 14 février 1999. Le couple a un fils nommé Vir, né en 2011 et en octobre 2020, ils ont adopté une fille de 4 ans, la nommant Tara Bedi Kaushal.

Raj a été le producteur de films tels que Pyaar Mein Kabhi Kabhi (1999), Shaadi Ka Laddoo (2004), My Brother… Nikhil (2005), entre autres. Il devient réalisateur pour Pyaar Mein Kabhi Kabhi, Shaadi Ka Laddoo et Anthony Kaun Hai.