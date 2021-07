Mandira Bedi partage un article déchirant pour pleurer la mort de Raj Kaushal et se souvient de « 25 ans à se connaître »

Cela fait deux semaines que l’actrice, animatrice et passionnée de fitness Mandira Bedi a perdu son mari Raj Kaushal. Le cinéaste-producteur est décédé le 30 juin des suites d’une crise cardiaque. Mandira Bedi a depuis partagé des photos avec son défunt mari sur les réseaux sociaux pour se souvenir de lui.

Mercredi (14 juillet), Mandira a partagé une série de photos pâteuses avec Raj où on pouvait les voir s’embrasser. Sur une photo, le duo pose de manière romantique tout en tenant un gâteau sur lequel est écrit « Mandira & Raj ».

En partageant les adorables photos, Mandira a écrit : « 25 ans à se connaître. 23 ans de mariage… à travers toutes les luttes… à travers chaque crête et creux… »

Réagissant au message de Mandira, l’acteur Mouni Roy a commenté: « Je vous aime tellement », tandis qu’Ashish Chowdhry a écrit: « Je vous aime tellement tous les deux. » Huma Qureshi, Rhea Chakraborty, Hansika Motwani, Ayesha Shroff, Nandish Sandhu, Kishwer Merchantt, Arjun Bijlani, Armaan Malik et Tassnim Sheikh ont laissé tomber les cœurs dans les commentaires.

Les fans de Mandira lui ont également envoyé de l’amour et de la force. « Plus de pouvoir pour vous, restez fort et il vous regarde », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Cela me fait tellement peur d’imaginer ce que vous pourriez ressentir en ce moment. Que Dieu vous donne de la force. » Un troisième utilisateur a commenté : « Je suis désolé pour ta perte Mandira », tandis qu’un quatrième a écrit : « Puissance et force pour toi Mandira . »

Mardi, l’acteur a partagé une photo d’un papier sur lequel était écrit « Raji… ». En partageant la photo, elle a écrit: « Tu me manques Raji .. »

Les derniers sacrements de Raj Kaushal ont eu lieu au crématorium de Shivaji Park à Dadar et ont réuni la famille du couple et des amis proches de l’industrie, notamment les acteurs Ashish Chowdhry, Ronit Roy, Dino Morea et Sameer Soni. Raj laisse dans le deuil sa femme, Mandira et ses deux enfants, Vir et sa fille Tara.