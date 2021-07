Mandira Bedi partage sa première publication sur Instagram après la mort subite de son mari Raj Kaushal | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et présentatrice Mandira Bedi s’est rendue sur son compte Instagram lundi 5 juin pour partager une publication pour la première fois après le décès soudain de son mari Raj Kaushal suite à une crise cardiaque le 30 juin. Raj avait 49 ans.

Mandira a partagé une série de photos avec son défunt mari de temps plus heureux. Sur les photos, on peut voir le couple tout sourire assis l’un à côté de l’autre – célébrant une victoire avec des médailles et du vin. Mandira a partagé un emoji au cœur brisé avec les photos.

Plus tôt, Mandira avait également supprimé sa photo de profil Instagram avec un écran noir.

La mort subite du cinéaste Raj Kaushal a choqué ses amis et sa famille. Plus tôt, l’acteur Ashish Chowdhry, qui était le meilleur ami de Raj, a publié un long message émotionnel pour son ami sur Instagram après sa réunion de prière samedi (3 juin).

« Il a toujours dit qu’il ne s’agissait que de laisser un héritage. Et ce terme « héritage » pour moi et la plupart du monde signifie « succès ». Mais maintenant qu’il est parti, je comprends. Le seul héritage est l’AMOUR. L’amour pour et de la part non seulement des amis et de la famille, mais de chaque personne que nous rencontrons et avec qui nous interagissons, même une ou deux fois dans notre vie. Que ce soit n’importe qui. Grand ou petit. Pauvre ou riche. Les choses que ces gens disent et ressentent à notre sujet même après que nous soyons partis depuis longtemps. Et combien ils se souviennent de nous ou nous manquent après la fin de nos vies », a écrit Ashish.

Mandira Bedi et Raj Kaushal se sont mariés en 1999. Le couple a un fils de 9 ans nommé Vir et a adopté une fille de 4 ans nommée Tara en juillet 2020.