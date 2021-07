Mandira Bedi manque à feu son mari Raj Kaushal, partage un article émouvant sur son « Raji »! | Buzz News

New Delhi: quelques jours après la disparition soudaine du cinéaste Raj Kaushal, l’épouse et actrice Mandira Bedi s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé un article émouvant sur le manque de son mari décédé. Elle a écrit : Tu me manques Raji..

Plusieurs de Les amis célèbres de Mandira Bedi tels que Mouni Roy, Adhuna, Vidya Malavade, Ashoke Pandit, entre autres, ont abandonné leurs commentaires et lui ont apporté un immense soutien.

Raj Kaushal était un cinéaste et producteur de renom. Il a subi une crise cardiaque massive le mercredi matin 30 juin 2021 et y a succombé. Il avait 49 ans. En entendant la triste nouvelle de sa disparition, plusieurs de ses amis et fans célèbres se sont pressés sur les réseaux sociaux et ont présenté leurs condoléances à la famille.

Raj Kaushal et Mandira Bedi se sont mariés le 14 février 1999. Le couple a un fils nommé Vir, né en 2011 et en octobre 2020, ils ont adopté une fille de 4 ans, la nommant Tara Bedi Kaushal.

Raj a été le producteur de films tels que Pyaar Mein Kabhi Kabhi (1999), Shaadi Ka Laddoo (2004), My Brother… Nikhil (2005), entre autres. Il devient réalisateur pour Pyaar Mein Kabhi Kabhi, Shaadi Ka Laddoo et Anthony Kaun Hai.

Il y a quelques jours, Mandira a été aperçue avec sa mère pour la première fois après la mort de Raj.