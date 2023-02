Mandira Bedi écrit une note émotionnelle pour le défunt mari Raj Kaushal à l’occasion de l’anniversaire de mariage, dit « aurait été 24 ans »

Pour d’autres, c’est la Saint-Valentin mais pour Mandira Bedi, c’est son anniversaire de mariage. Mardi, l’acteur s’est souvenu de son défunt mari Raj Kaushal, elle est allée sur Instagram et a posté une courte vidéo en bobine souhaitant à son défunt mari un joyeux anniversaire.

Mandira a écrit dans la légende : “Cela aurait fait 24 ans aujourd’hui….” La vidéo présente tous les beaux moments que Mandira a partagés avec Raj.





De nombreux amis de Mandira lui ont souhaité ce jour spécial. Smiriti Irani, Tahira Kashyap, Gul Panag et Arjun Bijlani ont envoyé de l’amour et des câlins à Mandira. Mouni Roy, l’un des amis les plus proches de Mandira, a écrit : “Je t’envoie un gros câlin…” Raj, le mari de Mandira, qui était cinéaste de profession, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque soudain le 30 juin 2021.

Le choc de sa disparition soudaine a laissé tout le monde brisé. Mandira et Raj se sont mariés en 1999. Ils ont accueilli leur garçon Veer en 2020. Plus tard, ils ont adopté une petite fille appelée Tara. Brisant la tradition, Mandira accomplit les derniers rites de son mari. Tout cet acte a attiré les critiques des internautes à l’époque. Mais Mandira a toujours vécu sa vie selon ses propres termes. Elle voulait protéger son fils de dix ans des rites de son père, qui pourraient traumatiser le petit. Mandira continue de partager des messages avec Raj sur ses réseaux sociaux et revit les jours passés.

Mandira Bedi, dans une récente interview, a révélé qu’elle avait été «regardée» par les joueurs de cricket lorsqu’elle avait fait des spectacles d’avant-match lors de tournois de cricket. Au cours de sa brillante carrière, la multi-talentueuse Mandira était apparue comme ancre à la Coupe du monde ICC en 2003 et 2007.

Elle a cependant fait face à beaucoup de sexisme pendant son séjour dans l’industrie du divertissement. Rappelant comment “personne n’acceptait” une femme parlant de cricket, Mandira a également révélé qu’elle se sentait “intimidée” par les joueurs de cricket à l’époque.

La joueuse de 49 ans s’est également ouverte sur le moment où certains joueurs de cricket l’ont fait se sentir déplacée et n’ont même pas répondu correctement aux questions qu’elle, en tant que présentatrice, leur a posées.

Dans une récente interview avec Pinkivilla, Bedi a rappelé : “J’ai été dévisagé par beaucoup de joueurs de cricket comme, ‘qu’est-ce qu’elle demande même, pourquoi demande-t-elle même cela.’ Ils ont répondu à tout ce qu’ils voulaient pour ne rien répondre à ma question et cela peut être très très intimidant, mais j’ai été en quelque sorte assuré par la chaîne, qui m’a soutenu et m’a choisi parmi 150 à 200 femmes.”

Elle poursuivrait en révélant que les personnes qui travaillaient aux côtés de Mandira dans le panel n’étaient pas très satisfaites du fait qu’une femme était présente dans le circuit de cricket. (Avec les entrées de l’ANI)