Mandira Bedi aperçue lors d’une promenade matinale avec sa mère pour la première fois depuis la mort de son mari Raj Kaushal

Dimanche, l’actrice et présentatrice Mandira Bedi a été vue pour une promenade matinale avec sa mère, quelques jours seulement après le décès de son mari et cinéaste Raj Kaushal.

Lors d’une promenade, les deux peuvent être vus avoir une conversation intense. La vidéo a été partagée par une célébrité paparazzi Viral Bhayani sur son compte Instagram.

Il a écrit: «Un très bon anti-stress #mandirabedi vu avec sa mère pour une promenade.

« La marche augmente la forme physique cardiovasculaire et pulmonaire (cœur et poumon). réduction du risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. une meilleure gestion des conditions telles que l’hypertension (pression artérielle élevée), l’hypercholestérolémie, les douleurs ou raideurs articulaires et musculaires et le diabète. des os plus forts et un meilleur équilibre »

Voir le post ici-

Dans la vidéo, on peut voir Mandira vêtue d’un débardeur noir et associée à un pantalon de survêtement gris.

Il s’agit de la première apparition publique de Mandira depuis que son mari Raj Kaushal est décédé subitement d’une crise cardiaque le 30 juin. Raj avait 49 ans à l’époque.

À la suite de la tragique nouvelle de sa mort, un grand nombre de ses amis célèbres et de ses fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances à sa famille.

Récemment, Mandira a partagé une photo de retour où l’on pouvait voir un Raj maladroit l’embrasser alors qu’ils étaient cliqués. En partageant la photo, Mandira a écrit : « #rip my Raji », avec un emoji au cœur brisé.

En 1999, Mandira Bedi a épousé Raj Kaushal. En juillet 2020, le couple a adopté une fillette de 4 ans prénommée Tara. Ils ont un fils de 9 ans nommé Vir.