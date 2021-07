« Mandira Bedi a agi rapidement, mais il était trop tard », déclare Sulaiman Merchant, l’ami du cinéaste décédé.

La disparition soudaine du mari et cinéaste de l’actrice Mandira Bedi, Raj Kaushal, a bouleversé tout le monde. Des amis proches et de la famille aux membres de l’industrie du cinéma et de la télévision, tout le monde s’est rendu sur les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances lorsque la nouvelle a été annoncée tôt mercredi 30 juin matin.

Il laisse dans le deuil son épouse Mandira, son fils Vir et sa fille Tara. Selon certaines informations, le cinéaste a subi une crise cardiaque. Les derniers rites de Raj Kaushal ont été exécutés par Mandira à Mumbai. Les acteurs Ashish Chowdhry, Ronit Roy, Dino Morea et d’autres célébrités étaient présents aux funérailles du cinéaste.

Dans une récente interview, l’ami proche et compositeur de musique de Mandira, Sulaiman Merchant, a expliqué ce qui s’était passé quelques heures avant la disparition de Raj.

Dans une interview avec ETimes, Sulaiman a révélé que le producteur avait dit à sa femme Mandira Bedi qu’il avait une crise cardiaque sur laquelle ce dernier a agi immédiatement et a appelé leur ami Ashish Chowdhry qui a atterri chez eux dès qu’il le pouvait.

« Raj se sentait mal à l’aise le soir, il a pris un comprimé antiacide (alors) », a déclaré Sulaiman.

Il a poursuivi: « Le temps s’est écoulé dans la nuit, et vers 4 heures du matin, Raj s’est senti plus mal à l’aise. Raj a dit à Mandira qu’il avait une crise cardiaque. Mandira a agi rapidement et a appelé Ashish Chaudhary, qui s’est précipité chez eux. Mandira et Ashish ont mis dans la voiture mais il perdait connaissance. Je pense qu’ils sont partis, l’emmenant à l’hôpital de Lilavati si je ne me trompe pas. Mais dans les 5 à 10 minutes qui ont suivi, ils ont réalisé qu’il n’avait pas de pouls. Avant d’atteindre le docteur, il était trop tard. »

Sulaiman a révélé que Raj avait déjà eu une crise cardiaque. il a dit : « Je pense qu’il avait alors 30-32 ans. Mais ils ont fait très attention après cette attaque, et il s’est bien maintenu depuis. »

Exprimant sa douleur la plus profonde en perdant un ami de plus de 25 ans, Sulaiman a déclaré: « J’ai perdu un ami de 25 ans. Je le connais depuis l’époque où il aidait Mukul Anand sur ‘Dus’. J’étais allé chez lui une fois pendant la pandémie, il y a plusieurs mois. Salim et moi avons donné de la musique à son premier film Pyaar Mein Kabhi Kabhi. Il n’y a rien de plus choquant que ça. »

Raj avait réalisé ‘Anthony Kaun Hai’ (2006), ‘Shaadi Ka Laddoo’ (2004) et ‘Pyaar Mein Kabhi Kabhi’ (1999). Il a produit pour la dernière fois « My Brother… Nikhil » en 2005.

Mandira Bedi a épousé Raj Kaushal le 14 février 1999. Elle a donné naissance à un garçon nommé Vir le 19 juin 2011 et en octobre 2020, le couple a adopté une fille de 4 ans et l’a nommée Tara Bedi Kaushal.