Mandelson frappe Rayner après la victoire des travaillistes aux élections partielles de Batley et Spen

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a été avertie de ne pas se confondre avec les factions « amies » de son parti qui veulent nuire à Keir Starmer.

Le grand parti travailliste Peter Mandelson a dénoncé des informations selon lesquelles des alliés de Mme Rayner sondaient les députés sur un éventuel défi à la direction si le parti perdait l’élection partielle de Batley et Spen.

Les travaillistes ont finalement tenu bon, mais avec une faible majorité d’un peu plus de 300 voix.

Dans les heures qui ont suivi le résultat, un syndicat dirigeant s’est également distancié publiquement de toute campagne à la direction.

Le Communication Workers Union a déclaré qu’il n’était « absolument pas vrai » que Mme Rayner avait son soutien.

Auparavant, Lord Mandelson, un ancien architecte du New Labour, avait accusé certains membres de son parti de complot contre le leader.

Il a déclaré à l’émission Today de Radio 4: « Soyons honnêtes ici – il y avait des éléments de la gauche corbynite qui semblaient beaucoup trop désireux pendant cette campagne que la présence de (George) Galloway porte un coup à Keir Starmer et à ses dirigeants … tandis que d’autres faisaient campagne à Batley, ils conspiraient. Ils devraient maintenant arrêter de chuchoter.

Dans un défi lancé au chef adjoint du parti, il a ajouté : « Angela Rayner, elle devrait se rendre compte que ces gens ne sont pas ses amis… (ils servent) leurs propres intérêts factionnels.

Mais il a également averti que trop peu d’électeurs considéraient le parti travailliste comme un parti de gouvernement potentiel et a exhorté Sir Keir à utiliser son discours de conférence du parti en septembre pour présenter son stand à un public plus large.

Sir Keir, qui a salué le résultat comme un « moment très important » qui montrait que « le Labour est de retour », a juré que les électeurs le verraient davantage cet été, à la suite d’accusations que trop peu de gens savent ce qu’il représente.

Il a déclaré aux journalistes que la pandémie l’avait rendu difficile pour lui d’exposer la position du parti travailliste sur l’avenir du Royaume-Uni. « Alors que nous sortons de la pandémie … l’espace s’ouvre enfin pour que je puisse faire valoir l’argument », a-t-il déclaré, « … c’est ce que je ferai cet été et pendant la conférence … (parler) de la santé et des services sociaux et l’éducation et le travail », a-t-il déclaré.