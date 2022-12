Mandats émis contre 3 hommes de Prince George accusés de trafic de cocaïne

L’agence antigang de la Colombie-Britannique est à la recherche de trois hommes de Prince George récemment accusés de trafic de cocaïne.

Les accusations surviennent après une enquête de plusieurs années menée par l’Unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique (CFSEU-BC), qui a abouti à la découverte de divers types de drogues et d’armes, d’un compteur d’argent et de 40 000 $ en espèces en février 2021.

Près de deux ans plus tard, le Service des poursuites pénales du Canada a porté des accusations contre Derek Timmins, 49 ans, Garth Goodkey, 53 ans, et Daniel Wilson, 35 ans.

Timmins est accusé de trafic de cocaïne et de possession de cannabis, tous deux en association avec une organisation criminelle. Goodkey est accusé des mêmes infractions, ainsi que de trafic de fusils semi-automatiques et de chargeurs de grande capacité et de possession d’un revolver à autorisation restreinte. Wilson fait face aux mêmes accusations de cocaïne et de cannabis, et est également accusé de possession d’armes à feu de manière imprudente.

L’UMECO-BC a déclaré qu’elle pensait que l’activité était peut-être liée aux Hells Angels. Les enquêteurs ont initialement arrêté et relâché trois hommes et une femme.

Des mandats ont maintenant été émis pour Timmins, Goodkey et Wilson, qui sont toujours en fuite.

De plus, CFSEU-BC a déclaré que trois résidences ont été saisies et qu’une bague en diamant d’une valeur de plus de 100 000 $ fait maintenant l’objet d’une procédure de confiscation civile.

Toute personne ayant des informations sur les trois hommes recherchés ou qui les voit est priée de contacter son service de police local.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CriminalitéBuste de la droguenorthernbc