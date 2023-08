Mandats délivrés dans une bagarre sur un quai en Alabama après qu’un groupe d’hommes blancs a attaqué un ouvrier d’un bateau fluvial noir

La police de l’Alabama a émis plusieurs mandats d’arrêt dans le cadre d’une bagarre au bord de la rivière dans la capitale de l’Alabama qui a attiré l’attention de tout le pays après qu’une vidéo a montré un groupe de Blancs frappant un co-capitaine de bateau fluvial noir, un échange qui a déclenché une bagarre massive.

La bagarre s’est produite samedi soir sur le quai le long du fleuve de Montgomery après que le co-capitaine du Harriott II exploité par la ville, que la police a identifié mardi comme étant Damian Pickett, a tenté de faire déplacer un bateau ponton qui empêchait le bateau fluvial d’accoster.

Une vidéo prise par un passager d’un bateau fluvial, publiée par WSFA et largement partagée sur les réseaux sociaux, a montré le moment où un homme blanc a poussé et frappé Pickett. Le conflit s’est intensifié lorsque plusieurs Blancs se sont joints à lui pour l’attaquer.

Une vidéo distincte montre que plusieurs passagers noirs ont ensuite affronté le groupe de bateaux pontons après l’accostage du bateau fluvial, déclenchant une autre bagarre largement divisée selon des critères raciaux.

REGARDER | Une vidéo troublante montre une agression contre le capitaine d’un bateau fluvial, une bagarre chaotique : La police enquête après une bagarre au bord de l’eau en Alabama AVERTISSEMENT | Cette vidéo contient des images troublantes de violence : Steven Reed, le maire de Montgomery, en Alabama, a déclaré que la police enquêtait après une bagarre chaotique ce week-end. Des témoins ont déclaré aux médias américains que la bagarre avait commencé après que des plaisanciers eurent attaqué un docker qui tentait de leur faire déplacer un bateau.

Le chef de la police de Montgomery, Darryl Albert, a confirmé mardi après-midi que des mandats avaient été émis contre trois hommes blancs pour diverses accusations d’agression, ajoutant que tous les hommes se trouvaient sur le ponton.

Il a déclaré que l’un des hommes était également accusé d’avoir agressé un homme blanc de 16 ans qui pilotait un autre navire qui transportait Pickett du Harriott II au quai avant l’altercation.

Albert a déclaré qu’un homme s’était déjà rendu et était en garde à vue au moment de la conférence de presse, et que les deux autres hommes devaient se rendre plus tard dans l’après-midi.

La police a également demandé à parler à un homme noir qui a été vu dans une vidéo « brandissant une chaise pliante » pendant l’altercation.

Albert a déclaré qu’à l’heure actuelle, les autorités ne sont pas en mesure de porter des accusations liées à un crime haineux ou raciste ou à l’incitation à une émeute.

Mais il a déclaré que les accusations d’agression en instance étaient « des accusations appropriées pour ce que nous avons vu et le comportement que nous avons vu sur les réseaux sociaux ».

Le maire de Montgomery, Steven Reed, a remercié les forces de l’ordre et les premiers intervenants qui ont participé à l’incident, qu’il a décrit comme « quelque chose provoqué par des individus imprudents ».

Le combat a eu lieu le long du bord de la rivière du centre-ville de Montgomery, que la ville a travaillé pour développer en une zone touristique et de loisirs avec des restaurants, des bars et des hôtels.