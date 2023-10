Mandat : le groupe de travail sur les drogues soupçonnait un couple de vendre de la méthamphétamine avant un raid qui a blessé 5 policiers

MINNEAPOLIS (AP) —

Les agents du groupe de travail antidrogue ont soupçonné un couple du Minnesota de vendre de la méthamphétamine lorsqu’ils ont perquisitionné leur maison lors d’une opération qui a fait cinq policiers et un résident blessés la semaine dernière, selon un mandat de perquisition publié mercredi.

Des coups de feu ont éclaté jeudi dernier lorsque des agents du Groupe de travail antidrogue du comté de Sherburne ont tenté d’exécuter le mandat de perquisition au domicile de Karl Thomas Holmberg, 64 ans. Il a été inculpé le lendemain de six chefs de tentative de meurtre au premier degré d’un agent de la paix et de six chefs d’accusation. de voies de fait au premier degré contre un agent de la paix.

Les documents disponibles mercredi ne permettaient pas de savoir clairement si les enquêteurs avaient trouvé de la drogue dans la maison, mais au moins un autre mandat d’arrêt n’avait pas été émis mercredi soir.

Un deuxième mandat d’arrêt a montré que la police avait également recherché des matériaux inflammables et électriques ainsi que des dégâts d’incendie après le raid après avoir vu de la fumée noire à l’intérieur de la résidence alors que Holmberg sortait, regardé en arrière, puis retourné à l’intérieur. Holmberg est reparti et a été arrêté alors que de la fumée s’échappait des avant-toits de la maison. Le mandat indiquait qu’il semblait qu’une tête de lit ou une armoire dans une chambre avait brûlé. Le reçu indique que les enquêteurs n’ont pris que des photos de la scène et n’ont pas précisé ce qui brûlait ni comment l’incendie s’était enflammé.

La première demande de mandat provenait d’un membre du groupe de travail qui a déclaré avoir reçu un renseignement d’un informateur selon lequel Holmberg et sa femme, qui n’a pas été inculpée, vendaient de la méthamphétamine. Il a écrit qu’il avait demandé à un ou plusieurs informateurs d’acheter de la méthamphétamine au couple deux fois plus tôt cette année.

Et il a déclaré qu’une vérification des poubelles à la maison en juin avait révélé un sac en plastique contenant des résidus de méthamphétamine et un capuchon d’aiguille de seringue qui avait également été testé positif. Il a écrit qu’un deuxième « tirage de déchets » le mois dernier a donné un autre sac en plastique présumé positif. Les tests ont également détecté des traces sur un morceau de plastique et un paquet de cigarettes. Une troisième vérification des poubelles, le 2 octobre, a permis de découvrir un autre sac testé positif et plusieurs bidons de butane vides, qui peuvent être utilisés pour chauffer des pipes à drogue, selon la demande de mandat.

Selon la plainte pénale, Holmberg a dit à sa femme que c’était « son jour de mourir » lorsqu’il a appris que les policiers étaient chez eux. Elle a déclaré aux enquêteurs qu’il l’avait qualifiée de « lâche » lorsqu’elle avait refusé de se joindre à lui pour riposter, selon la plainte.

Le Bureau d’État des arrestations criminelles, qui dirige l’enquête, a déclaré mercredi dans une mise à jour que les membres du groupe de travail se sont rendus au domicile du canton de Glendorado, près de Princeton – à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Minneapolis – avec un « coup-et-coup ». -annoncer un mandat de perquisition pour stupéfiants. Il a indiqué que deux policiers ont riposté lors de la confrontation initiale au domicile du comté de Benton, tandis qu’un troisième a tiré une seule balle « moins mortelle » près de quatre heures plus tard pour aider à y mettre fin.

Le bureau a nommé deux des officiers : le député du comté de Benton, Ron Thomas, affirmant qu’il a tiré avec son pistolet et qu’il avait huit ans d’expérience dans l’application de la loi, et le sergent de patrouille du comté de Sherburne. Austin Turner, qui a tiré la balle la moins meurtrière et possède huit ans d’expérience. La BCA n’a pas nommé un troisième officier, un député du comté de Sherburne qui a tiré avec son fusil, parce qu’il travaillait sous couverture, ni les autres agents impliqués. Un officier blessé est resté hospitalisé dans un état stable mercredi. Un sixième policier est également entré dans la maison mais n’a pas été touché.

Selon le communiqué du BCA, Holmberg a finalement été arrêté lorsque Turner a tiré la balle la moins mortelle et qu’un chien a été déployé. Holmberg a été légèrement blessé. La BCA a déclaré que les enquêteurs ont récupéré 10 armes à feu sur les lieux ainsi que des munitions et des douilles de cartouches. Les vidéos des caméras corporelles de l’incident n’ont pas été publiées. La BCA a déclaré qu’elle les examinait toujours.

Holmberg est resté emprisonné mercredi avec une caution fixée à 6 millions de dollars sans conditions, ou à 3 millions de dollars avec des conditions standard telles qu’une interdiction de possession d’armes ou de munitions. Sa prochaine date d’audience est le 24 octobre. Les archives judiciaires ne mentionnent toujours pas d’avocat qui pourrait parler en son nom, mais montrent qu’il a de nouveau postulé pour un défenseur public après avoir initialement été refusé. Les appels vers un numéro réservé à la famille ont reçu une tonalité occupée mercredi.

Les archives judiciaires montrent que Holmberg a été reconnu coupable de possession de cocaïne en 1986 et d’un autre crime de possession de drogue en 2006.

Interrogé par la police à l’hôpital, il a déclaré qu’il ne pensait pas que les agents chargés du mandat de perquisition « avaient le droit d’être là et leur ont dit de partir », selon la plainte.

Steve Karnowski, Associated Press