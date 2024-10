Mandat émis contre un homme de Boise accusé de conduite obscène. La police dit qu’il est possible d’avoir plus de victimes

Le service de police de Boise travaille avec les forces de l’ordre fédérales pour retrouver un homme de Boise âgé de 33 ans accusé de conduite obscène et d’enlèvement – ​​un homme qui aurait pu fuir le pays.

La police a obtenu un mandat d’arrêt contre Ali Ahmed Hamud après l’avoir identifié comme suspect dans plusieurs incidents, y compris un rapport du 21 octobre faisant état de conduite obscène avec un mineur dans le bloc 2400 de South Orchard, selon un communiqué de presse.

Hamud a été accusé d’avoir touché de manière inappropriée le mineur, selon la police, et de ne pas avoir permis à l’enfant de quitter son véhicule. La victime a finalement pu rentrer chez elle, a indiqué la police.

Les détectives de Boise ont déclaré qu’après l’incident du début de la semaine, ils avaient appris qu’Hamud avait quitté les États-Unis.

Hamud aurait pu cibler la population réfugiée de la ville, selon le communiqué du BPD. La police s’inquiète également du fait qu’il pourrait y avoir des victimes supplémentaires et elle « exhorte » les personnes ayant des informations à contacter le département au 208-377-6790.

« Les détectives de la police de Boise prennent au sérieux tous les signalements d’abus », a déclaré le lieutenant Josiah Ransom de la police de Boise, ajoutant que le département souhaite « fournir un soutien et des services à toute autre personne qui aurait pu être victime ».

Le Centre de services aux victimes du comté d’Ada est également disponible pour aider toute personne ayant besoin de conseils, de planification de sécurité ou d’aide pour signaler un crime aux forces de l’ordre.

En mai, la police a publié un communiqué de presse à la recherche d’un homme – désormais identifié comme étant Hamud – après qu’il aurait forcé une petite fille jouant à l’extérieur d’un complexe d’appartements dans le pâté de maisons 500 de South Curtis Road à monter dans son véhicule. Il est sorti du parking de l’appartement avant de reconduire la jeune fille et de la déposer, a indiqué la police. Elle n’a pas été blessée physiquement et elle et sa famille reçoivent un soutien, selon le communiqué.

La police a déclaré que Hamud conduisait une Chrysler 300 2007 bleu foncé. Il a également été aperçu au volant d’une camionnette blanche, selon le communiqué.

Les détectives ont également déclaré qu’ils pensaient qu’Hamud était lié à deux autres rapports faisant état de séduction d’enfants dans la même zone. Un incident s’est produit en mars, lorsqu’un homme a demandé à deux enfants de « venir l’aider avec quelque chose », et il y a eu un incident en décembre au cours duquel un homme est passé devant un complexe d’appartements et a demandé à deux filles « de venir s’asseoir dans sa voiture », selon au communiqué de presse.

Aucun de ces enfants n’a été blessé.

« Sur la base de ce que nous savons des antécédents du suspect, nous pensons qu’il y a probablement des victimes supplémentaires, et il semble que les actions du suspect s’intensifient », a déclaré Ransom dans le communiqué. « Nous voulons que la communauté des réfugiés soit au courant de ce suspect et sache que la police est disponible pour aider et établir des liens avec les services. »