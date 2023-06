Mandat émis contre un homme accusé d’avoir volé 80 000 $ de bijoux à Crystal Lake Kohl’s – Shaw Local

Un mandat de 45 000 $ a été émis lundi contre un homme accusé d’avoir volé pour 80 000 $ de bijoux dans le grand magasin Crystal Lake Kohl en décembre, selon des documents déposés au palais de justice du comté de McHenry.

John M. Signorile, 48 ans, du bloc 4600 de North Lowell, est accusé de cambriolage et de vol, de prise de contrôle non autorisée de biens évalués à plus de 10 000 $ jusqu’à 100 000 $, crimes de classe 2, selon la plainte déposée au palais de justice.

Une condamnation pour un crime de classe 2 est comprise entre trois et sept ans de prison. L’accusation est également probatoire.

Signorile est également accusé de dommages criminels à la propriété causant moins de 500 $ de dommages, un délit de classe A.

Vers 2 heures du matin le 30 décembre 2022, Signorile est entré par effraction dans le magasin du 5420 Northwest Highway, endommageant la vitre de l’entrée avant, selon la plainte.

Les policiers de Crystal Lake ont répondu à un rapport d’activation d’alarme peu de temps après et « ont découvert que la vitre avant de l’entreprise avait été brisée et que le délinquant s’était enfui avec une quantité importante de bijoux », selon un communiqué de presse du service de police publié Mardi.

Les techniciens de la preuve ont traité la scène tandis que les détectives de Crystal Lake ont commencé leur enquête sur les incidents ayant conduit à Signorile en tant que contrevenant présumé, selon le communiqué.

Mardi, aucun avocat n’était répertorié pour Signorile et il n’était pas détenu à la prison du comté de McHenry.

Un appel à l’entreprise de Kohl à Milwaukee pour commentaires n’a pas été immédiatement renvoyé.