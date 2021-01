Un mandat d’arrêt a été émis pour l’arrestation de l’ex-mari de l’héritière de F1 Petra Ecclestone, James Stunt, après qu’il ne se soit pas présenté pour une comparution devant le tribunal.

Le marchand d’or Stunt, 38 ans, devait comparaître mardi matin devant le tribunal de première instance de Westminster, accusé d’avoir abusé racialement d’un policier.

L’homme d’affaires fait face à une accusation de harcèlement aggravé sur le plan racial ou religieux et à une autre pour utilisation de mots ou de comportement insultants, menaçants ou abusifs contre le PC Richard Harper.

Les infractions présumées ont eu lieu près de la maison de 3,9 millions de livres sterling de Stunt à Knightsbridge, dans l’ouest de Londres, en juin de l’année dernière.







Le tribunal a appris aujourd’hui comment il avait été convoqué au tribunal par réquisition postale.

Une lettre lui disant de comparaître au tribunal a été envoyée à la fois à son adresse et à son avocat, ont-ils dit aux magistrats.

Simon Maughan, poursuivant, a déclaré: « J’ai soulevé cette question et je suis informé qu’il y a eu un tannoy et que l’appelant de la liste s’est assuré que M. Stunt ne soit pas assis à l’extérieur du tribunal avec des écouteurs comme cela s’est produit auparavant. »

Citant un message de la police, il a ajouté: «Le jeudi 17 décembre – il y a donc plus d’un mois – a posté une réquisition postale à James Stunt l’informant des deux chefs d’accusation.







« La demande de frais postaux a été envoyée à M. Stunt à l’adresse par courrier recommandé par Royal Mail.

« Cela a été envoyé à la dernière adresse connue de James Stunt et j’ai également fourni une copie de la demande de frais postaux à l’avocat de M. Stunt. »

En conclusion de l’audience, le président du banc, Alan Elias, a déclaré: « » dans le cas de James Stunt, nous émettons un mandat d’arrêt contre lui. «

Sur les documents judiciaires, les accusations se lisaient comme suit: «Le 22/06/2020 à Ennismore Gardens Mews, Londres, SW7 1HX avec l’intention de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse au PC Richard Harper a utilisé des mots ou un comportement menaçant, abusif ou insultant ou un comportement désordonné causant ainsi cette personne ou une autre personne harcèlement, alarme ou détresse et l’infraction a été aggravée sur le plan racial au sens de l’article 28 de la loi de 1998 sur la criminalité et les troubles, contrairement à l’article 31 (1) b) et (4) de la loi de 1998 sur la criminalité et les troubles

« Le 22/06/2020 à Ennismore Gardens Mews, SW7 1HX, dans l’intention de provoquer le harcèlement, l’alarme ou la détresse du PC, Richard Harper a utilisé des mots ou un comportement menaçant, abusif ou insultant ou un comportement désordonné, provoquant ainsi cette personne ou un autre harcèlement, alarme ou de détresse. Contrairement à l’article 4A (1) et (5) de la loi de 1986 sur l’ordre public. »







Stunt a épousé la mondaine Petra Ecclestone, la fille du magnat de la F1 Bernie, en Italie en 2011.

Ils ont eu trois enfants ensemble avant de divorcer en 2017.