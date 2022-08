Mandat de perquisition Trump: Trump demande l’examen de documents

WASHINGTON –

Les avocats de l’ancien président américain Donald Trump ont demandé lundi à un juge fédéral d’interrompre l’examen par le FBI des documents récupérés dans son domaine de Floride au début du mois jusqu’à ce qu’un maître spécial neutre puisse être nommé pour inspecter les dossiers.

La demande a été incluse dans un procès fédéral, le premier dépôt par l’équipe juridique de Trump dans les deux semaines suivant la perquisition, qui vise largement l’enquête du FBI sur la découverte de documents classifiés à Mar-a-Lago et qui préfigure les arguments de ses avocats. sont censés faire au fur et à mesure que la sonde progresse.

Cela survient alors que le New York Times a rapporté que le gouvernement avait récupéré plus de 300 documents marqués classifiés de Mar-a-Lago depuis que Trump a quitté ses fonctions, dont plus de 150 récupérés par les Archives nationales en janvier – un nombre qui a contribué à déclencher l’enquête criminelle. .

Le procès présente la perquisition du 8 août, dans laquelle le FBI a déclaré avoir récupéré 11 ensembles de documents classifiés de Mar-a-Lago, comme un “mouvement incroyablement agressif”. Il attaque également le mandat comme étant trop large, soutient que Trump a droit à une description plus détaillée des documents saisis au domicile et soutient que le FBI et le ministère de la Justice l’ont longtemps traité “injustement”.

“Les forces de l’ordre sont un bouclier qui protège l’Amérique. Elles ne peuvent pas être utilisées comme une arme à des fins politiques”, ont écrit lundi les avocats. “Par conséquent, nous sollicitons une assistance judiciaire à la suite d’un raid sans précédent et inutile” à Mar-a-Lago.

Dans une déclaration séparée, Trump a déclaré que “TOUS les documents ont déjà été déclassifiés” – bien qu’il n’ait pas produit de preuves à l’appui de cette affirmation – et a décrit les dossiers comme ayant été “saisis illégalement à mon domicile”. Le ministère de la Justice a répliqué dans une déclaration laconique de trois phrases soulignant que la perquisition avait été autorisée par un juge fédéral après que le FBI eut présenté la cause probable qu’un crime avait été commis.

Le dossier demande la nomination d’un maître spécial non lié à l’affaire qui serait chargé d’inspecter les dossiers récupérés de Mar-a-Lago et de mettre de côté ceux qui sont couverts par le privilège exécutif – un principe qui permet aux présidents de retenir certaines communications du public divulgation.

Dans certaines autres affaires très médiatisées – y compris des enquêtes impliquant Rudy Giuliani et Michael Cohen, deux des avocats personnels de Trump – ce rôle a été rempli par un ancien juge.

“Cette affaire a attiré l’attention du public américain. De simples garanties “adéquates” ne sont pas acceptables lorsque l’affaire en question implique non seulement les droits constitutionnels du président Trump, mais également la présomption du privilège exécutif”, ont écrit les avocats.

Le procès fait valoir que les documents, créés pendant le mandat de Trump à la Maison Blanche, sont “présumés privilégiés”. Mais la Cour suprême n’a jamais déterminé si un ancien président peut faire valoir le privilège exécutif sur les documents, écrivant en janvier que la question est sans précédent et soulève “des préoccupations sérieuses et substantielles”.

La haute cour a rejeté la demande de Trump d’empêcher la remise des documents détenus par les Archives nationales au comité du 6 janvier, affirmant alors que sa demande aurait été refusée même s’il avait été le président sortant, il n’était donc pas nécessaire de s’attaquer à l’épineuse question des revendications d’un ancien président.

Le procès dépeint Trump comme “pleinement coopératif” et conforme aux enquêteurs, affirmant que des membres de son personnel personnel et domestique ont été mis à disposition pour des entretiens volontaires et le citant comme l’ayant dit aux responsables du FBI et du ministère de la Justice lors d’une visite en juin à Mar-a-Lago, ” Tout ce dont vous avez besoin, faites-le nous savoir.”

Mais la chronologie des événements montre clairement que la perquisition n’a eu lieu qu’après que d’autres options pour récupérer des documents classifiés du domicile aient été incomplètes ou infructueuses. En mai, par exemple, des semaines avant la perquisition, le ministère de la Justice a émis une assignation à comparaître pour les dossiers portant des marques de classification.

Le procès de l’équipe Trump a été confié à la juge de district américaine Aileen M. Cannon, qui a été nommée par Trump en 2020 et confirmée par le Sénat 56-21 plus tard cette année-là. Elle est une ancienne avocate adjointe des États-Unis en Floride, traitant principalement des appels en matière pénale.

L’enquête de plusieurs mois, qui a éclaté à la vue du public avec la perquisition de Mar-a-Lago, a émergé d’une saisine des Archives nationales, qui plus tôt cette année ont récupéré 15 boîtes de documents et d’autres objets de la succession qui auraient dû être remis. à l’agence lorsque Trump a quitté la Maison Blanche. Un premier examen de ce matériel a conclu que Trump avait apporté des dossiers présidentiels et plusieurs autres documents marqués classifiés à Mar-a-Lago.

Des responsables du FBI et du ministère de la Justice se sont rendus à Mar-a-Lago en juin et ont demandé à inspecter une salle de stockage. Plusieurs semaines plus tard, le ministère de la Justice a assigné à comparaître des séquences vidéo des caméras de surveillance du domaine. Après la réunion à Mar-a-Lago, les enquêteurs ont interrogé un autre témoin qui leur a dit qu’il y avait probablement d’autres documents classifiés encore dans le domaine, selon une personne proche de l’enquête qui n’était pas autorisée à en parler publiquement.

Séparément lundi, un juge fédéral a reconnu que les expurgations d’un affidavit du FBI énonçant la base de la recherche pourraient être si étendues qu’elles rendraient le document “sans signification” s’il était rendu public. Mais il a dit qu’il continuait de croire qu’il ne devrait pas rester scellé dans son intégralité en raison de l’intérêt public “intense” pour l’enquête.

Une ordonnance écrite du juge magistrat américain Bruce Reinhart réitère en grande partie ce qu’il a dit au tribunal la semaine dernière, lorsqu’il a ordonné au ministère de la Justice de proposer des expurgations sur les informations contenues dans l’affidavit qu’il souhaite garder secrètes. Cette soumission est due jeudi à midi.

Les responsables du ministère de la Justice ont cherché à garder l’intégralité du document scellé, affirmant que la divulgation d’une partie de celui-ci risquait de compromettre une enquête criminelle en cours, de révéler des informations sur des témoins et de divulguer des techniques d’enquête. Ils ont informé le juge que les expurgations nécessaires à l’affidavit seraient si nombreuses qu’elles priveraient le document de toute information substantielle et le rendraient effectivement dénué de sens pour le public.

Reinhart a reconnu cette possibilité dans son ordonnance du lundi, écrivant : “Je ne peux pas dire à ce stade que les expurgations partielles seront si étendues qu’elles entraîneront une divulgation dénuée de sens, mais je pourrais finalement parvenir à cette conclusion après avoir entendu davantage le gouvernement.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Curt Anderson à Saint-Pétersbourg, Jill Colvin à New York et Mark Sherman à Washington ont contribué à ce rapport.