Mandat de 1955 dans l’affaire Emmett Till trouvé, la famille demande son arrestation

JACKSON, Miss. (AP) – Une équipe fouillant le sous-sol d’un palais de justice du Mississippi à la recherche de preuves sur le lynchage de l’adolescent noir Emmett Till a trouvé le mandat non exécuté inculpant une femme blanche dans son enlèvement en 1955 et les proches de la victime qui a lancé la chasse veulent que les autorités l’arrêtent enfin près de 70 ans plus tard.

Un mandat d’arrêt contre Carolyn Bryant Donham – identifiée comme “Mme. Roy Bryant »sur le document – ​​a été découvert la semaine dernière dans un dossier qui avait été placé dans une boîte, a déclaré mercredi le greffier du circuit du comté de Leflore, Elmus Stockstill, à l’Associated Press.

Les documents sont conservés dans des boîtes par décennie, a-t-il dit, mais rien d’autre n’indiquait où le mandat, daté du 29 août 1955, aurait pu se trouver.

“Ils l’ont réduit entre les années 50 et 60 et ont eu de la chance”, a déclaré Stockstill, qui a certifié que le mandat était authentique.

La recherche a été lancée par la Emmett Till Legacy Foundation et comprenait deux membres de la famille de Till : la cousine Deborah Watts, responsable de la Fondation ; et sa fille, Teri Watts. Ils veulent que les autorités utilisent le mandat pour arrêter Donham, qui au moment du meurtre était marié à l’un des deux hommes blancs jugés et acquittés quelques semaines seulement après que Till ait été enlevé au domicile d’un parent, tué et jeté dans une rivière.

“Servez-le et chargez-la”, a déclaré Teri Watts à l’AP dans une interview.

Donham a déclenché l’affaire en août 1955 en accusant Till, 14 ans, d’avoir fait des avances inappropriées dans un magasin familial à Money, Mississippi. Un cousin de Till qui était là a déclaré que Till avait sifflé la femme, ce qui allait à l’encontre des codes sociaux racistes du Mississippi de l’époque.

Les preuves indiquent qu’une femme, peut-être Donham, a identifié Till aux hommes qui l’ont tué plus tard. Le mandat d’arrêt contre Donham a été rendu public à l’époque, mais le shérif du comté de Leflore a déclaré aux journalistes qu’il ne voulait pas “déranger” la femme car elle avait deux jeunes enfants à charge.

Maintenant âgée de 80 ans et vivant plus récemment en Caroline du Nord, Donham n’a pas commenté publiquement les appels à sa poursuite. Mais Teri Watts a déclaré que la famille Till pensait que le mandat accusant Donham d’enlèvement constituait une nouvelle preuve.

“C’est ce dont l’État du Mississippi a besoin pour aller de l’avant”, a-t-elle déclaré.

Le procureur de district Dewayne Richardson, dont le bureau poursuivrait une affaire, a refusé de commenter le mandat mais a cité un rapport de décembre sur l’affaire Till du ministère de la Justice, qui indiquait qu’aucune poursuite n’était possible.

Contacté par l’AP mercredi, le shérif du comté de Leflore, Ricky Banks, a déclaré: “C’est la première fois que j’ai connaissance d’un mandat.”

Banks, qui avait 7 ans lorsque Till a été tué, a déclaré “rien n’a été dit à propos d’un mandat” lorsqu’un ancien procureur de district a enquêté sur l’affaire il y a cinq ou six ans.

“Je vais voir si je peux obtenir une copie du mandat et obtenir avec le procureur et obtenir leur avis à ce sujet”, a déclaré Banks. Si le mandat peut toujours être signifié, a déclaré Banks, il devra parler aux agents des forces de l’ordre de l’État où réside Donham.

Les mandats d’arrêt peuvent “devenir obsolètes” en raison du passage du temps et de l’évolution des circonstances, et un de 1955 ne passerait presque certainement pas devant un tribunal, même si un shérif acceptait de le signifier, a déclaré Ronald J. Rychlak, professeur de droit à l’Université du Mississippi.

Mais combiné à toute nouvelle preuve, le mandat d’arrêt initial pourrait “absolument” être un tremplin important vers l’établissement d’une cause probable pour engager de nouvelles poursuites, a-t-il déclaré.

“Si vous alliez devant un juge, vous pourriez dire:” Il était une fois un juge qui a déterminé qu’il y avait une cause probable, et beaucoup plus d’informations sont disponibles aujourd’hui “”, a déclaré Rychlak.

Till, qui était de Chicago, rendait visite à des parents dans le Mississippi lorsqu’il est entré dans le magasin où Donham, alors âgé de 21 ans, travaillait le 24 août 1955. Un parent de Till qui était là à l’époque, Wheeler Parker, a déclaré à AP que Till avait sifflé chez la femme. Donham a témoigné devant le tribunal que Till l’avait également attrapée et avait fait un commentaire obscène.

Deux nuits plus tard, le mari de Donham, Roy Bryant, et son demi-frère, JW Milam, se sont présentés armés au domicile rural du comté de Leflore du grand-oncle de Till, Mose Wright, à la recherche du jeune. Le corps brutalisé de Till, alourdi par un ventilateur, a été retiré d’une rivière quelques jours plus tard dans un autre comté. La décision de sa mère d’ouvrir le cercueil afin que les personnes en deuil à Chicago puissent voir ce qui s’était passé a contribué à galvaniser le mouvement des droits civiques de l’époque.

Bryant et Milam ont été acquittés du meurtre mais ont admis plus tard le meurtre dans une interview à un magazine. Bien que les deux hommes aient été nommés dans le même mandat accusant Donham d’enlèvement, les autorités n’ont pas poursuivi l’affaire après leur acquittement.

Wright a témoigné lors du procès pour meurtre qu’une personne avec une voix “plus légère” que celle d’un homme a identifié Till depuis l’intérieur d’une camionnette et que les ravisseurs l’ont emmené hors de la maison familiale. D’autres preuves dans les dossiers du FBI indiquent que plus tôt dans la même nuit, Donham a dit à son mari qu’au moins deux autres hommes noirs n’étaient pas la bonne personne.

___

Reeves a rapporté de Newnan, en Géorgie.

Jay Reeves et Emily Wagster Pettus, Associated Press