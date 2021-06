Mandat d’arrêt ENFIN délivré pour le viol d’une étudiante en 2013 un an après avoir reçu un message admettant: « Alors je t’ai violée »

Un mandat d’arrêt a finalement été émis pour le viol présumé d’une étudiante en 2013 un an après avoir reçu un message admettant : « Alors je t’ai violée ».

Shannon Keeler, maintenant âgée de 26 ans, a rendu publique son histoire plus tôt cette année à propos d’un viol qui, selon elle, s’est produit au cours de sa première année au Gettysburg College en Pennsylvanie.

Shannon Keeler a rendu public son histoire de son agression en 2013 Crédit : AP

Keeler a reçu des messages Facebook admettant l’attaque l’année dernière Crédit : Associated Press

Les autorités de Pennsylvanie ont déposé mardi un mandat d’arrêt pour l’attaque contre Ian Cleary, 28 ans, de Saratoga, en Californie.

La police ne l’a pas encore localisé, mais l’affidavit déposé avec le mandat accuse l’homme d’avoir harcelé Keeler, alors âgée de 18 ans, lors d’une fête en décembre 2013 avant de la suivre chez elle et de la violer.

Keller a déclaré à l’Associated Press qu’elle était « émue aux larmes » par la nouvelle du mandat, mais a noté que les survivants n’auraient pas dû rendre public leurs histoires pour que la police retrouve leurs agresseurs.

« Je suis consciente que ce moment est venu parce que j’ai rendu publique mon histoire, ce qu’aucune survivante ne devrait avoir à faire pour obtenir justice », a-t-elle déclaré dans un communiqué par l’intermédiaire de son avocat.

L’année dernière, Keeler a découvert une série de messages Facebook de Cleary admettant l’attaque de 2013.

« Alors je t’ai violée », a-t-il écrit. « Si vous avez un moment, appelez-moi.

« J’ai besoin d’entendre votre voix. Je prierai pour vous », continuaient les messages.

L’affidavit allègue que Cleary, qui était étudiante à l’université à l’époque et gardienne de but de l’équipe de hockey sur glace, a suivi Keeler chez elle la nuit en question et l’a agressée sexuellement dans sa chambre.

L’attaque aurait eu lieu lorsque Keeler était un étudiant de première année en 2013 Crédit : AP

La victime et l’agresseur présumé se sont rendus au Gettysburg College Crédit : AP

Ils ne se connaissaient pas, dit l’affidavit, et Keeler ne connaissait même pas le nom de Cleary.

Huit ans plus tard, Keeler a transmis les messages des médias sociaux à la police, espérant qu’ils seraient enfin suffisants pour que les autorités aillent de l’avant avec une affaire.

Keeler a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait suivi les protocoles – avant et après l’attaque – pour éviter les agressions sexuelles et les signaler si elles se produisaient.

Elle avait un ami qui la raccompagnait chez elle après la fête ce soir-là. Après le viol, elle s’est rendue à la police le jour même et s’est fait préparer un kit de viol.

Elle a poussé des accusations, mais elles ne sont pas venues pendant des années.

« Cela m’a dérangé au fil des ans que je n’ai jamais pu faire quoi que ce soit », a déclaré Keeler.

« Si tu ne vas pas m’aider, qui vas-tu aider ? Parce que j’ai des preuves.

Cleary s’est retiré de l’école après l’incident, qui a mis fin à l’enquête du titre IX du campus sur l’attaque présumée.

Il semble avoir obtenu plus tard un diplôme d’une université du nord de la Californie.

Keeler se souvient que le procureur de l’époque, Scott Wagner, lui avait dit à l’époque qu’il était difficile de porter des accusations dans les cas où l’alcool est impliqué.

Après que Keeler ait obtenu un avocat et montré aux autorités du comté d’Adams les aveux du message Facebook, un dossier a de nouveau été ouvert pour examiner les allégations.

Keeler a déclaré qu’elle avait découvert l’année dernière que son kit de viol avait été détruit après la clôture de son dossier, un phénomène autrefois courant qui est désormais illégal en Pennsylvanie.

Aussi horrible que soit le cas de Keeler, c’est un cas courant pour les gens des collèges à travers le pays.

Aux États-Unis, seule une victime d’agression sexuelle à l’université sur cinq signale à la police.

Même lorsqu’ils signalent, les procureurs hésitent souvent à aller de l’avant avec les affaires où les victimes buvaient ou connaissaient le suspect.

Quant à Clearly, il semble avoir vécu en Europe ces dernières années, selon l’AP.

Les efforts pour porter des accusations contre lui pourraient s’étendre à l’étranger, ont déclaré des responsables.