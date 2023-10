Mandat d’arrêt émis contre un psychiatre qui dirigeait autrefois le conseil médical de l’État de l’Arkansas

Un mandat d’arrêt alléguant une fraude à Medicaid a été déposé lundi contre un psychiatre de l’Arkansas qui dirigeait autrefois le conseil médical de l’État, selon un document judiciaire du comté de Pulaski, en Arkansas, obtenu par NBC News.

Un affidavit déposé avec le mandat d’arrêt allègue que le Dr Brian Hyatt a facturé à Medicaid ses codes de facturation les plus chers alors qu’il dirigeait l’unité comportementale verrouillée du Northwest Medical Center à Springdale, même si les enquêteurs ont conclu qu’il était rarement dans le bâtiment.

On ne sait pas si Hyatt est en détention.

Plus de 40 anciens patients ont également accusé Hyatt dans le cadre de poursuites civiles de les avoir emprisonnés contre leur gré alors qu’il dirigeait l’unité de santé comportementale verrouillée de février 2018 à mai 2022.

Dr Brian Hyatt. SAVOIR

Le contrat de Hyatt avec l’hôpital a été brusquement résilié lorsque des allégations de fraude à Medicaid ont fait surface pour la première fois en mai 2022. Il a démissionné de son poste de président du State Medical Board en mars dernier, puis a démissionné du conseil d’administration au total en mai.

L’affidavit expose un prétendu stratagème dans lequel Hyatt est accusé d’avoir facturé Medicaid pour un traitement qu’il n’a pas fourni. L’affidavit est signé par un enquêteur de l’unité de contrôle des fraudes de Medicaid pour le procureur général de l’État, Tim Griffin. Le bureau de Griffin a refusé de commenter l’affaire.

Un informateur confidentiel a déclaré au bureau du procureur général que Hyatt avait « peu ou pas de contacts avec les patients » et « ne voulait pas que les patients connaissent son nom », selon l’affidavit.

L’informateur confidentiel a également déclaré aux enquêteurs que l’unité de Hyatt aurait utilisé « des contentions chimiques lorsque les patients ne représentaient pas un danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui ».

L’avocat Aaron Cash, qui représente des dizaines de clients qui ont poursuivi Hyatt pour emprisonnement injustifié, a déclaré à NBC News : « Nos clients ont été soulagés d’apprendre la nouvelle du mandat d’arrêt du Dr Hyatt et sont reconnaissants envers le procureur général de l’Arkansas, Tim Griffin, et contre la fraude Medicaid. Unité de contrôle pour son travail visant à obtenir justice pour les nombreuses autres victimes de son stratagème.

L’avocat civil de Hyatt n’a pas répondu à une demande de commentaires par téléphone ou par courrier électronique, et aucun avocat de la défense pénale n’a été répertorié dans les documents judiciaires. Il n’y a eu aucune réponse à un e-mail et à un message vocal envoyés à son cabinet.

Un avocat de Hyatt avait a fourni une déclaration aux affaires de l’Arkansas. « Dr. Hyatt continue de clamer son innocence et nie les allégations portées contre lui », indique le communiqué. « Malgré sa carrière de clinicien exceptionnel, le Dr Hyatt est devenu la cible d’une attaque vicieuse et orchestrée contre sa personnalité et ses services. Il a hâte de se défendre devant le tribunal.

En juillet, le centre médical du nord-ouest de l’Arkansas a déclaré à NBC News : « Nous pensons que le personnel hospitalier s’est conformé à tous égards à la loi de l’Arkansas, qui s’appuie fortement sur l’évaluation du patient par le médecin traitant, y compris dans les décisions liées à l’internement involontaire. »

Lorsque Hyatt a commencé à exploiter l’unité en 2018, il y avait 29 lits. En 2022, Hyatt avait étendu l’unité à 77 lits. Dans une interview avec les enquêteurs de l’État, Hyatt a déclaré à propos de ses interactions avec les patients : « Je voyais tout le monde et je surveillais tout le monde », selon l’affidavit.

Mais le bureau du procureur général a utilisé des images de 40 caméras de sécurité pour suivre le temps passé par Hyatt pendant 46 jours dans l’unité et a constaté qu’il passait 70 % de son temps dans son bureau et un peu moins de 1 %, soit moins de 10 minutes, à voir des patients.

En avril, l’hôpital a accepté de rembourser 1,1 million de dollars dans le cadre d’un règlement avec le bureau du procureur général de l’Arkansas.

Le bureau du procureur américain du district ouest de l’Arkansas et le bureau de l’inspecteur général de la santé et des services sociaux ont précédemment confirmé qu’une enquête était en cours sur Hyatt. Des agents de la DEA ont perquisitionné le cabinet de son bureau en mai.