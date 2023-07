Mandat d’arrêt émis contre un ami de la star de la NBA Ja Morant

Un mandat d’arrêt a été émis contre un ami proche de la star de Memphis Grizzlies, Ja Morant, à la suite d’une bagarre lors d’un match de basket-ball au domicile du joueur l’année dernière, ont annoncé les autorités.

Davonte Pack, que Morant a qualifié de « mon frère », a été accusé de voies de fait simples résultant de l’altercation de juillet 2022 au cours de laquelle un adolescent a déclaré dans un procès que le garde All-Star et Pack l’avaient frappé, le procureur du comté de Shelby. bureau a déclaré dans un communiqué.

Les archives en ligne montrent que le mandat de Pack, 24 ans, a été émis lundi, le jour même où les avocats de Morant ont fait valoir devant un tribunal civil que la poursuite de l’adolescent contre Morant devait être rejetée parce qu’il avait agi en état de légitime défense après que l’adolescent avait lancé un ballon de basket sur Morant et qu’il avait frappé Morant au menton.

L’accusateur de Morant avait 17 ans lorsque la plainte a été déposée. Il accuse Morant et Pack d’agression, de mise en danger imprudente, d’abus ou de négligence et d’infliction de détresse émotionnelle. Une plainte modifiée a identifié le plaignant comme étant Joshua Holloway, qui a maintenant 18 ans.

Morant a déposé une contre-poursuite accusant Holloway de diffamation, coups et blessures et voies de fait.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée contre Morant. Les avocats défendant Morant et Pack dans le procès n’ont pas immédiatement répondu aux appels et aux courriels demandant des commentaires sur le mandat.

La NBA a suspendu Morant pour 25 matchs au début de la saison à venir après qu’une deuxième vidéo de lui faisant clignoter une arme de poing a été publiée en ligne. La vidéo de Morant montrant une arme à feu alors qu’il était assis sur le siège passager d’une voiture a été publiée après avoir purgé une suspension de huit matchs en mars pour une vidéo dans laquelle il a flashé une arme de poing dans un club de strip-tease de la région de Denver.

Morant s’est excusé pour les deux incidents.

Les actions de Morant ont également fait l’objet d’une enquête après un incident survenu le 29 janvier à Memphis qui, selon lui, a conduit Pack à être banni des matchs à domicile pendant un an.

Cet incident a suivi un match contre les Indiana Pacers. L’ Indianapolis Star et USA Today , citant des sources anonymes, ont rapporté que plusieurs membres des Pacers avaient vu un point rouge pointé sur eux, et The Athletic a rapporté qu’un agent de sécurité des Pacers pensait que le laser était attaché à une arme à feu.

La NBA a confirmé que des personnes anonymes avaient été bannies de l’arène, mais a déclaré que son enquête n’avait trouvé aucune preuve que quiconque ait été menacé avec une arme.

Morant a répondu à cet incident en tweetant que les rapports « peignent cette image négative sur moi et ma famille. Et ont interdit à mon frère de jouer à domicile pendant un an. Incroyable. » Lors du match du 29 janvier, il y a eu des aboiements entre les joueurs des Pacers et les amis de Morant assis le long de la ligne de touche. Pack a été escorté hors de l’arène alors que les joueurs de banc des Pacers criaient en direction de Pack.

Reportage de l’Associated Press.

