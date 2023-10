Lewiston, Maine (CNN) — Une vaste chasse à l’homme est en cours pour retrouver un suspect dans une fusillade de masse dans une piste de bowling et dans un restaurant à Lewiston, dans le Maine, mercredi soir, qui a fait 18 morts et 13 autres blessés, a déclaré jeudi la gouverneure Janet Mills.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Robert Card, 40 ans, l’accusant de meurtre, a déclaré le colonel de la police de l’État du Maine, William Ross, lors d’une conférence de presse jeudi. Il « devrait être considéré comme armé et dangereux », ont déclaré des responsables.

Card est un instructeur certifié en matière d’armes à feu et un membre de la réserve de l’armée américaine, ont déclaré à CNN des responsables de l’application des lois du Maine. Il avait récemment menacé de commettre une fusillade dans un établissement de la Garde nationale à Saco, dans le Maine, et avait signalé des problèmes de santé mentale, notamment l’audition de voix, ont indiqué les responsables.

Suivez les mises à jour en direct

La fusillade et la chasse à l’homme qui a suivi ont conduit à des ordonnances de confinement à Lewiston et dans ses environs ainsi qu’à la fermeture d’écoles, d’entreprises et d’autres installations. Plus de 350 membres des forces de l’ordre sont impliqués dans la recherche de Card, ont indiqué des responsables.

La famille de Card l’exhorte à se rendre, a confirmé son frère Ryan Card à CNN par SMS. Il n’a pas voulu dire à CNN si son frère avait répondu aux demandes de la famille.

“(Nous) avons aidé les forces de l’ordre de toutes les manières possibles”, a déclaré Ryan Card à CNN.

“La police a reçu tout ce que nous pouvons offrir pour faciliter ses efforts”, et “il y a beaucoup de gens qui souffrent, s’il vous plaît, concentrez-vous sur eux… c’est le pire cauchemar de beaucoup de gens.”

Certains habitants de la région se sont réveillés jeudi avec des policiers armés d’armes d’épaule parcourant leurs quartiers.

“Les nerfs sont ébranlés en ce moment – ​​garder un œil sur les bois”, a déclaré Cory, un habitant de la ville voisine de Lisbonne, dans le Maine, dont la fille de 10 ans se trouvait chez lui. « En fait, cela m’a fait me sentir mieux. Voir les flics arriver ici, ça me fait me sentir un million de fois mieux.

Avec un bilan de 18 morts, le déchaînement semble être la fusillade de masse la plus meurtrière de l’année aux États-Unis et la plus meurtrière depuis une un homme armé a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école d’Uvalde, au Texasen mai 2022. Il y a eu 565 fusillades de masse cette année à travers le pays, avec quatre coups ou plus sans compter le tireur, selon le Archives sur la violence armée.

Sur les 18 victimes à Lewiston, sept ont été retrouvées mortes au bowling Just-In-Time Recreation et huit ont été retrouvées mortes au Schemengees Bar & Grille, tandis que trois autres sont décédées à l’hôpital, a déclaré Ross.

Le centre médical central du Maine a accueilli 14 patients en 45 minutes environ mercredi soir, a déclaré jeudi le médecin-chef, le Dr John Alexander, lors d’une conférence de presse à midi. Trois sont morts, deux ont été libérés et un a été transféré, a-t-il déclaré. Sur les huit patients encore hospitalisés, trois étaient dans un état critique et cinq dans un état stable, a-t-il précisé.

“C’est un jour sombre pour le Maine”, a déclaré Mills lors de la conférence de presse. « Il est difficile pour nous de penser à la guérison quand notre cœur est brisé. »

Card fait face à un mandat d’arrêt pour huit chefs de meurtre, a déclaré la police de l’État de Ross du Maine. «Dix (victimes) n’ont pas encore été identifiées. Au fur et à mesure que ces personnes seront identifiées, les décomptes atteindront probablement un total de 18. »

Jeudi matin, l’ensemble de la police de Lisbonne avait été appelé pour rechercher le tireur et s’assurer que les commerces étaient fermés, a déclaré le chef Ryan McGee.

“En ce moment, c’est une scène active à Lisbonne”, a-t-il déclaré aux journalistes.

La grande chaîne d’épicerie du Nord-Est, Hannaford Supermarkets, a maintenu tous ses magasins du Maine fermés tôt jeudi, a indiqué la société. Et les écoles publiques de Lewiston et de Portland – le plus grand district de l’État, avec environ 6 500 élèves – ont été fermées, ont indiqué des responsables.

Les habitants de Bowdoin, dans le Maine, ont été informés tôt jeudi que l’abri en place et que les fermetures d’écoles incluraient leur ville, a indiqué la police de l’État du Maine. annoncé: « Veuillez rester à l’intérieur de vos maisons pendant que plus de 100 enquêteurs, tant locaux que fédéraux » recherchent Card.

“Nous voulons localiser l’individu, nous assurer que notre communauté reste en sécurité”, a déclaré McGee, “donc la chose la plus importante que je puisse dire est de m’assurer que si la communauté voit quelque chose, restez à l’intérieur, ne vous approchez pas, appelez la police – juste comme nous l’avons fait ici juste ici. Quelqu’un a entendu quelque chose et a appelé : c’est la bonne chose à faire.»

Comment s’est déroulée la fusillade

Le carnage a commencé peu avant 19 heures à Lewiston, une communauté majoritairement ouvrière située à mi-chemin entre Portland, la ville la plus peuplée de l’État, et Augusta, la capitale de l’État.

Lewiston est une vaste zone résidentielle et industrielle située juste à côté de l’autoroute à péage du Maine, avec deux hôpitaux – dont un centre de traumatologie – et une université privée d’arts libéraux, qui sont d’importants employeurs.

Les incidents de fusillade active ont été signalés à Just-in-Time Recreation, une piste de bowling sur Mollison Way, et à environ 6 kilomètres de là, à Schemengees sur Lincoln Street, a indiqué la police de Lewiston. Les autorités initialement identifié le bowling sous son ancien nom, Sparetime Recreation.

Les gens se sont enfuis du Just-in-Time Recreation alors que les voitures de police intervenaient sur les lieux, selon une vidéo obtenue par CNN. Une personne sur une civière a été chargée dans une ambulance, montre une autre vidéo de l’extérieur du bowling.

Nichoel Wyman Arel rentrait chez elle avec sa fille après une réunion de Girl Scouts lorsqu’elle a vu des lumières de la police et des ambulances autour du bowling et des gens qui couraient. Au moins une personne semblait couverte de sang. a déclaré à Laura Coates de CNN.

Arel et sa fille ont vu des policiers fouiller les gens alors qu’ils sortaient du bowling, a-t-elle déclaré.

« Il y avait des enfants. Avec le recul, c’était probablement la partie la plus difficile de voir uniquement les familles ; des familles affluaient de là », a déclaré Arel. “Et sachant que cela s’est produit là-dedans alors qu’ils essayaient probablement de passer une soirée en famille.”

Lorsqu’elle est rentrée chez elle, Arel a fermé la maison, y compris les fenêtres, a-t-elle déclaré. Sa fille « avait peur que quelqu’un entre chez nous ».

La police de Lewiston a partagé une image d’un petit SUV blanc avec un pare-chocs avant qui serait peint en noir. La police de l’État du Maine a confirmé à CNN que l’image est celle de la voiture de la personne d’intérêt.

UN “véhicule d’intérêt” a été trouvé mercredi soir à 8 miles de Lewiston dans la ville de Lisbonne, ce qui a également conduit à des commandes d’abris sur place pour cette zone, a déclaré Sauschuck.

Les responsables d’Auburn, dans le Maine, ont également exhorté les habitants à s’abriter sur place en raison de la situation des tireurs actifs, selon une publication sur X, anciennement Twitter. « Vous pouvez vous entraîner pour cela, mais vous ne pouvez jamais être complètement préparé », a déclaré le maire Jason Levesque. “C’est une situation où tout le monde est sur le pont.”

Le suspect a fait des déclarations selon lesquelles il aurait blessé des soldats, selon des sources

Card, un sergent de première classe, se trouvait au centre de formation de Camp Smith, dans le nord de l’État de New York, cet été lorsqu’il a commencé à faire des déclarations sur le fait d’entendre des voix et d’avoir envie de blesser ses camarades soldats, ont déclaré des sources policières à John Miller de CNN.

En conséquence, il a été référé par le commandement à un hôpital militaire et a passé quelques semaines en évaluation.

La belle-soeur de Card, Katie O’Neill, a déclaré jeudi lors d’une brève conversation avec CNN que Card n’avait pas une longue histoire de problèmes de santé mentale.

« C’est quelque chose qui a été un épisode aigu. Ce n’est pas qui il est », a déclaré O’Neill. « Ce n’est pas quelqu’un qui a eu des problèmes de santé mentale au cours de sa vie ou quoi que ce soit du genre. »

Card est un spécialiste de l’approvisionnement en pétrole dans la réserve de l’armée et s’est enrôlé pour la première fois en 2002, selon les dossiers fournis jeudi par l’armée. Il n’a aucun déploiement de combat, selon les archives.

Clifford Steeves, du Massachusetts, a déclaré à CNN qu’il connaissait Card lorsqu’ils servaient ensemble dans la Réserve militaire, du début des années 2000 jusqu’à il y a environ dix ans. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été témoin d’un comportement inquiétant de la part de Card.

« C’était un gars très sympa – très calme. Il n’a jamais abusé de son autorité ni été méchant ou impoli envers les autres soldats », a déclaré Steeves. “C’est vraiment bouleversant.”

Steeves a déclaré que Card n’avait jamais vu de combat mais avait suivi une formation approfondie, y compris une formation au maniement des armes à feu et à la navigation terrestre, “il serait donc très à l’aise dans les bois”. Il a décrit Card comme un « gars du plein air » et un tireur d’élite talentueux qui était l’un des meilleurs tireurs de son unité.

“Lewiston est un endroit spécial”

Le président Joe Biden s’est entretenu par téléphone avec les législateurs du Maine et “a offert le plein soutien fédéral à la suite de cette horrible attaque”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le maire de Lewiston, Carl Sheline, a « le cœur brisé pour notre ville et nos habitants », a-t-il déclaré. “Lewiston est connu pour notre force et notre courage et nous aurons besoin des deux dans les jours à venir.”

La présidente de la Chambre de commerce métropolitaine de Lewiston Auburn, Shanna Cox, a qualifié jeudi la scène des deux attaques de « lieux familiaux ».

«C’était une activité de ligue familiale au bowling. La probabilité que cela ait un impact direct sur tant de personnes ici est si réelle.

Lévesque a perdu des amis dans la fusillade, a-t-il déclaré à « CNN This Morning ». Et un adolescent qui allait à l’école avec son fils a été abattu et devrait s’en remettre, a-t-il déclaré.

“Il y aura très peu de gens dans cette communauté qui n’auront pas été touchés par cela », a-t-il déclaré. “Cela va m’accompagner pour le reste de ma vie et c’est vraiment difficile pour moi de l’expliquer.”

Des conseillers, des membres du clergé local et des représentants de la police d’État se trouvaient au centre de réunification de sa ville, à moins de 3 km à l’ouest de Lewiston, a déclaré Lévesque.

« Les autres personnes que je connaissais étaient là soit en tant que témoins, soit en tant que membres de la famille des témoins ; c’est évidemment traumatisant », a déclaré Lévesque. “Le point positif a été de voir des individus retrouver leurs proches après ne l’avoir pas connu pendant si longtemps, mais de l’autre côté, ceux qui attendaient et attendaient ne seraient probablement jamais réunis.”

Le gouverneur a qualifié Lewiston de « lieu spécial ».

« C’est une communauté très unie avec une longue histoire de travail acharné, de persévérance, de foi et d’ouverture de son grand cœur aux gens du monde entier », a déclaré Mills. « Cette ville ne méritait pas cette terrible attaque contre ses citoyens, contre sa tranquillité d’esprit, contre son sentiment de sécurité. Aucune ville, aucun État, aucun peuple ne le fait.

Les loisirs juste à temps sont « dévastés pour notre communauté et notre personnel. Nous avons perdu des personnes extraordinaires et de tout cœur de notre famille et de notre communauté de bowling hier soir », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration sur Facebook. « Il n’y a pas de mots pour résoudre ce problème ou l’améliorer.

« Restez proche de vos proches. Embrassez-les », ont déclaré les écoles publiques de Lewiston dans un message. «Nos prières vont à ceux qui ont perdu quelqu’un ce soir. Nos prières vont à tous ceux qui travaillent pour mettre fin à de nouvelles pertes de vies humaines.

Pendant ce temps, le bureau du FBI à Boston est prêt à aider les autorités locales dans leur réponse à la fusillade de masse, indique-t-il.

“La division Boston du FBI continue de se coordonner avec nos partenaires chargés de l’application des lois au niveau local, étatique et fédéral dans le Maine et nous sommes prêts à les aider avec toutes les ressources disponibles dont ils ont besoin, y compris la réponse aux preuves, le soutien aux enquêtes et tactiques, ainsi que l’assistance aux victimes”, a déclaré le communiqué. » a déclaré le FBI à Boston dans un communiqué.

Lauren Mascarenhas, Jamiel Lynch, Josh Campbell, Chris Boyette, Curt Devine, Casey Tolan, Isabelle Chapman, Allison Gordon, Nouran Salahieh et Joe Sutton de CNN ont contribué à ce rapport.

Le-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous droits réservés.