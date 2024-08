Mandat à vie et indépendance de la Cour suprême

Le président Joe Biden (ci-après Biden) a manifesté son mécontentement à l’égard de la Cour suprême (ci-après la Cour) et a proposé de limiter à 18 ans le mandat des juges, supprimant ainsi leur mandat à vie. Il n’est pas rare dans l’histoire que les organes politiques du gouvernement soient hostiles au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est un organe indépendant et peut contrecarrer le pouvoir politique.

L’indépendance de la Cour suprême a été menacée par deux menaces majeures dans notre histoire : d’abord, en 1805, il y a eu le procès de destitution du juge Samuel Chase par les républicains (aucun lien avec le parti actuel) et, ensuite, en 1937, la proposition du président Franklin Roosevelt (ci-après FDR) d’ajouter un juge à la Cour pour chaque membre de plus de 70 ans (court packing). Cela aurait ajouté 6 juges, pour un total de 15. Le chef républicain, Thomas Jefferson, était frustré par les juges fédéralistes nommés par l’ancien président John Adams. Chase, un fédéraliste, n’avait commis aucun crime. FDR était frustré par le fait que la Cour ait estimé qu’une grande partie de son programme législatif échappait au pouvoir du Congrès. Dans les deux cas, les esprits les plus calmes ont prévalu. Même s’il y avait suffisamment de républicains au Sénat pour condamner et destituer Chase, ils ne l’ont pas fait. Dans le cas de FDR, après que le juge en chef Charles Evans Hughes ait écrit une lettre lue devant la commission judiciaire du Sénat sur l’inefficacité du remplissage des tribunaux, le Sénat a rejeté le plan de FDR par 70 voix contre 20.

Dans les deux cas cités ci-dessus, les organes politiques avaient l’autorité constitutionnelle pour agir. Dans l’affaire Chase, la Chambre des représentants avait le pouvoir de destitution et le Sénat celui de destitution par procès ; dans l’affaire FDR, le Congrès avait le pouvoir de déterminer le nombre de juges à la Cour. Mais dans les deux cas, l’indépendance de la justice a finalement été respectée et a survécu grâce à la déférence du Sénat à l’égard de la Cour.

En revanche, le mandat de 18 ans proposé par Biden est contraire à la Constitution et dépasse le pouvoir du Congrès. Il y a donc encore plus de raisons de s’y opposer. L’article III stipule : « Les juges des cours suprêmes et inférieures resteront en fonction tant qu’ils se comporteront bien… » Leur rémunération ne sera pas réduite. Cela leur garantit une indépendance à vie, à moins qu’ils ne soient destitués et démis de leurs fonctions pour « trahison, corruption ou autres crimes et délits graves ». Un mandat de 18 ans irait à l’encontre de la Constitution et nécessiterait un amendement constitutionnel. Ce serait une violation majeure de notre tradition juridique et de notre moralité juridique.

La permanence à vie des juges remonte à l’histoire juridique anglaise. Au début de la conquête normande, la justice était l’affaire du roi dans la curia regis, la cour du roi, qui commença à créer une common law. Jusqu’en 1641, les juges servaient au bon plaisir du roi. Il y avait parfois de l’hostilité ; Richard II avait frappé l’un de ses juges et même « l’avait piétiné sous ses pieds » (CH McIlwain, « The Tenure of English Judges », American Political Science Review, mai 1913). En 1641, le Long Parlement adressa une pétition au roi demandant que la « bonne conduite » soit substituée à la discrétion du roi. Finalement, dans l’Act of Settlement de 1701, la bonne conduite, c’est-à-dire la permanence à vie, devint la règle. La destitution était le remède pour les délits graves. « Le principal objectif de l’English Act of Settlement était de rendre les juges indépendants… nous ne pouvons pas savoir ce que nous avons si nous ne savons pas comment nous l’avons obtenu » (Ibid).

Alexander Hamilton a écrit dans le numéro 78 du Fédéraliste qu’« il ne fait aucun doute que la convention (constitutionnelle) a agi sagement en copiant les modèles de ces constitutions qui ont établi la bonne conduite comme condition des fonctions judiciaires… L’expérience de la Grande-Bretagne offre un exemple illustre de l’excellence de l’institution. »

L’expérience a montré que de nombreuses opinions importantes sur nos juges ont été émises après leurs 18 ans.ème année. (Nathan Lewin, « High Court Term Limits Are a Waste of Wisdom », The Wall Street Journal, 11/08/2024). Nous ne voulons pas que les juges cherchent un nouvel emploi (18 ans représentent environ la moitié d’une carrière) au nom de leur indépendance. La connaissance du droit, l’expérience et la sagesse augmentent avec le temps. Imaginez la politique si la date du départ d’un juge était connue bien à l’avance. Nous devons garder la politique hors de notre Cour suprême indépendante par le biais de juges à vie.

— James W. Pfister, JD University of Toledo, Ph.D. University of Michigan (sciences politiques), retraité après 46 ans au département de science politique de l’Eastern Michigan University. Il vit à Devils Lake et peut être contacté àjpfister@emich.edu.

