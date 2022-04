Mandana Karimi rompt le silence sur les informations selon lesquelles sa déclaration de « réalisatrice bien connue » était pour Anurag Kashyap

Mandana Karimi, actrice, mannequin et récemment expulsée de Lock Upp, a déclaré que le « réalisateur très connu » avec qui elle avait une relation secrète « n’est pas le cinéaste Anurag Kashyap. Elle a ajouté dans une nouvelle interview qu’Anurag Kashyap était la personne avec qui elle avait une relation contraire à l’éthique et malheureuse. Mandana a déclaré qu’Anurag était un de ses amis et qu’ils étaient restés amis.





Dans un récent épisode de Lock Upp, Mandana avait déclaré : « En confinement, il y a eu cette période où j’étais complètement perdu sur les réseaux sociaux et je suis resté complètement silencieux pendant quelques mois. Après ma séparation et mon divorce, je ne pouvais plus faire confiance aux hommes. Ensuite, j’ai eu une relation secrète, elle n’était pas engagée mais elle a duré un an et demi. Ma relation était avec un réalisateur très connu qui parle des droits des femmes et de l’indépendance des femmes dans le monde extérieur, comment une femme doit être forte.

Dans une interview avec Times Of India, elle a déclaré qu’elle ne savait pas comment les gens avaient deviné les noms. La personne avec qui elle était en couple n’était pas son amie et ce n’est pas le nom qui a circulé, c’est-à-dire Anurag Kashyap. Elle a ajouté qu’Anurag était son ami et qu’ils le sont toujours. Elle a également dit qu’il est malheureux et contraire à l’éthique que son nom soit mentionné.

Interrogée sur son mariage et ses relations, Mandana a déclaré qu’avoir un mauvais mariage et une mauvaise relation ne signifie pas qu’on ne peut pas retrouver l’amour. De telles expériences ne servent qu’à renforcer son caractère. Elle est venue d’Iran, a travaillé à la fois pour la télévision et le cinéma, et est toujours aussi forte. Mandana a épousé Gaurav Gupta, un homme d’affaires, en 2017 et a divorcé cinq mois plus tard. Elle a déposé une plainte pour violence conjugale contre lui et sa famille, et cette agitation l’a d’abord affectée.