L’acteur britannique Jeremy Bulloch, qui portait pour la première fois l’armure mandalorienne en tant que chasseur de primes Boba Fett dans l’Empire contre-attaque des années 1980, est décédé à l’âge de 75 ans.

La nouvelle de sa mort a été partagée jeudi par Daniel Logan, l’acteur qui a joué le jeune Boba Fett dans Star Wars: L’attaque des clones.

« Je n’oublierai jamais tout ce que tu m’as appris, » Logan a écrit sur Instagram. «Les conventions ne seront pas les mêmes sans vous. Que la Force soit toujours avec vous.

Né en 1945, Bulloch a fait ses débuts à la télévision britannique, apparaissant dans Doctor Who et Robin of Sherwood. Il a également joué dans plusieurs films de James Bond, dont « L’espion qui m’aimait » et « Octopussy ».

En 1980, il est apparu dans ‘Empire Strikes Back’ en tant que chasseur de primes nommé plus tard Boba Fett, ainsi que le lieutenant Sheckil, un officier impérial. Il a repris le rôle de Fett dans «Return of the Jedi» en 1983.

Repose en paix à Jeremy Bulloch, l’homme qui a donné vie à Boba Fett dans la trilogie originale. ❤️🌹 pic.twitter.com/pZkGB4PkVq – Trucs de Star Wars (@starwarstuff) 17 décembre 2020

Bulloch était un incontournable du circuit des congrès Star Wars dans les années qui ont suivi. Ses mémoires de 2004, «Flying Solo: Tales of a Bounty Hunter», se sont penchés sur sa carrière d’acteur et le monde des congrès, avant de prendre sa retraite en 2018. Son dernier rôle dans Star Wars était une apparition dans la préquelle de 2005 «La vengeance des Sith».

Bien qu’il n’ait eu que quatre lignes de dialogue dans « Empire » – exprimé par un autre acteur et plus tard surdoublé par un autre encore – Boba Fett est devenu un favori des fans, à la surprise du créateur de Star Wars George Lucas. Bien qu’il ait apparemment péri dans « Jedi », le chasseur de primes a finalement fait une apparition dans The Mandalorian, la dernière franchise Star Wars de Disney.

