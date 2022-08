Mandakini parle de sa scène d’allaitement et de son grand spectacle de décolleté dans Ram Teri Ganga Maili : “De nos jours, tout tourne autour de la sexualité”

L’actrice d’antan Mandakini, connue pour ses débuts avec le film à succès de Raj Kapoor Ram Teri Ganga Maili, a récemment fait son retour après plus de deux décennies avec son nouveau clip Maa O Maa. Au cours de son interaction avec les médias, Mandakini a parlé de sa scène d’allaitement populaire et de son grand spectacle de décolleté dans Ram Teri Ganga Maili et a déclaré qu’aujourd’hui, tout tourne autour de la sexualité.

« Tout d’abord, ce n’était pas une scène d’allaitement, elle a été tournée de manière à ce que ça puisse y ressembler. Si je continue à expliquer comment c’est fait, ce serait trop long (une histoire). est vu à l’écran, vous en voyez tellement, tout est techniquement fait. Mais la façon dont le skin show est fait à l’époque d’aujourd’hui, ce n’était rien. Nous ne devrions même pas en parler. C’était (sa scène) aussi un forme pure. De nos jours, tout tourne autour de la sexualité », a déclaré Mandakini à l’Hindustan Times.

Mandakini a également évoqué la révélation de Padmini Kolhapure l’année dernière selon laquelle Raj Kapoor voulait la remplacer après avoir tiré sur Ram Teri Ganga Maili pendant 45 jours. Elle n’était pas au courant de ce fait et a dit qu’elle savait seulement que “tout le monde voulait assumer le rôle, mais Raj Kapoor me voulait parce qu’il voulait un nouveau visage”.

Elle a également rappelé Raj Kapoor disant qu’il ne voulait pas d’un visage établi et qu’il ne pouvait pas penser à faire du pur Ganga avec eux. Mandakini était sans aucun doute la découverte de Raj Kapoor. Elle est devenue le coup de cœur de millions de personnes alors qu’elle dansait sous une cascade à Ram Teri Ganga Maili, laissant les téléspectateurs bouche bée.

C’est la première fois que Mandakini, qui est devenue une adepte du Dalaï Lama en 1990 et qui a enseigné le yoga tibétain, sera vue dans un produit de divertissement après avoir quitté Bollywood avec le film de 1996 Zordaar. Maa O Maa présente Mandakini avec son fils Rabbil Thakur, l’actrice Babita Banerjee et les enfants artistes Simran et Chirag.