Mancini a promis un changement à l’Italie à l’Euro 2020, et en battant l’Angleterre en finale, il a livré

LONDRES – Roberto Mancini avait promis un changement lorsqu’il a pris la relève après le point le plus bas de l’équipe nationale italienne, après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Et il a livré.

Alors que l’histoire l’enregistrera comme l’entraîneur qui a mené l’Italie au Championnat d’Europe 2020 (le 11 juin 2021, mais c’est une autre histoire), sa contribution est bien plus importante. Il a transformé l’approche d’un pays envers son équipe nationale – l’une des rares institutions que tous les Italiens partagent, du nord au sud, en dehors de l’église catholique, de la famille et des pâtes – en quelque chose que peu de gens pensaient que cela pourrait être : quelque chose d’amusant, quelque chose de courageux, quelque chose de proactif, basé sur le fait de vouloir le ballon et de prendre des risques avec. Lorsque vous avez connu un succès à grande échelle – quatre Coupes du monde et, maintenant, deux euros – c’est le demi-tour proverbial d’un superpétrolier.

Cela aurait été vrai quel que soit le résultat des tirs au but à Wembley. Les coups de pied de pénalité ne sont peut-être pas la loterie que le cliché dit qu’ils sont, mais ils ne sont pas non plus du football. C’est une compétition complètement différente. Celui qui nécessite des capacités techniques, du courage, de la force mentale et peut-être un peu de folie aussi, mais ce n’est pas du football.

Et le jugement de Mancini – et, d’ailleurs, de son homologue Gareth Southgate – ne change pas et ne devrait pas changer en fonction de qui gagne une fusillade.

Mais, oui, quand vous arrivez aussi loin et que vous ramenez la tasse à la maison, c’est beaucoup plus sucré. Surtout quand vous pouvez entrer dans la maison de votre adversaire et le lui prendre, après avoir perdu un but, avec vos fans cinq contre un et sans l’un de vos meilleurs joueurs du tournoi (OK, donc Leonardo Spinazzola était là, boitant ses béquilles, mais il ne jouait pas).

Oh, et rappelons-nous qui était là-bas pendant la plupart des prolongations. Vous aviez un avant-centre du Torino presque relégué (Andrea Belotti), deux gars du minuscule Sassuolo (Manuel Locatelli et Domenico Berardi), l’arrière gauche troisième choix de Chelsea (Emerson) et l’ailier troisième de la Juventus (Federico Bernardeschi). Pendant ce temps, jusqu’à deux minutes à temps plein, des gens comme Jadon Sancho et Marcus Rashford ont regardé depuis la ligne de touche … mais c’est une autre histoire et Gareth Southgate pourra l’expliquer en temps voulu.

Les tirs au but ont peut-être déterminé qui remporterait le trophée, mais la façon dont les 120 minutes précédentes se sont déroulées a déterminé qui a entraîné qui. Et Mancini a remporté celui-là haut la main.

L’Angleterre s’est installée de manière plus conservatrice que d’habitude, avec un arrière latéral supplémentaire, Kieran Trippier, transformant le 4-2-3-1 des sorties précédentes en un 3-4-2-1. Le but de l’Angleterre après seulement deux minutes a joué dans les mains de Southgate et a rendu une tâche déjà difficile encore plus difficile pour Mancini. Cela s’est bien installé pour que l’Angleterre s’assoie profondément et frappe la contre-attaque avec le rapide Raheem Sterling. Cela a également permis aux trois premiers de l’Angleterre d’appuyer efficacement le trio de milieu de terrain italien, le moteur créatif de l’équipe. Ajoutez un Harry Kane inspiré et il y avait un réel sentiment que l’Angleterre pourrait ajouter à son avance, d’autant plus que l’Italie avait l’air en lambeaux et avait du mal à trouver de l’espace, à part le coup franc occasionnel de Lorenzo Insigne et la course étrange de Federico Chiesa.

Sauf que l’Angleterre n’a pas ramené son avantage. Au lieu de cela, ils se sont conduits de plus en plus loin vers leur propre objectif, espérant peut-être qu’une contre-attaque se concrétiserait hors de l’éther. Le jeu de possession de Mancini, bien qu’il n’ait pas émoussé la ligne de sept de facto de l’Angleterre (cinq défenseurs plus deux milieux de terrain titulaires) a au moins éliminé le coup du jeu et les a menés jusqu’à la pause.

« Ce but précoce que nous avons abandonné nous a durement touchés », a déclaré Mancini. « Mais nous avons eu la force de revenir dans le match et, je pense, méritions de gagner. »

Il a appuyé sur la détente juste avant l’heure. Ciro Immobile (qui mène toujours une bataille perdue d’avance) et Nicolo Barella, puis Berardi et Bryan Cristante sont partis. Insigne a pris une position centrale – appelez cela « faux neuf » si vous voulez, même si c’était plus comme « vrais dix » – et Chiesa et Berardi sont devenus les attaquants de facto, coupant de larges zones.

Insigne a commencé à trouver un espace là où il n’y en avait pas auparavant. Jordan Pickford a dû effectuer deux arrêts difficiles en succession rapide, le premier sur un effort à bout portant d’Insigne, le second sur l’effervescent Chiesa. Puis vint le but, avec Leonardo Bonucci surgissant pour le pousser à la maison après que Pickford ait dévié la tête de Cristante sur le poteau. Décousu? Peut-être, mais ça venait. Quelques minutes plus tard, une balle précise au-dessus du sommet a trouvé Berardi, dont le contact de volée n’était pas assez doux – sinon cela aurait été un but du concurrent du tournoi.

L’Italie de Roberto Mancini a battu l’Angleterre aux tirs au but pour remporter l’Euro 2020. Eddie Keogh – La FA

Les 90 minutes se sont terminées par un rappel que, malgré tous les sourires et la positivité, il y a toujours ce petit peu de méchant qui se cache dans le cœur de Giorgio Chiellini : lorsque Bukayo Saka l’a fait tourner par la ligne de touche, il a eu recours à un coup de collier à l’ancienne pour arrêter le compteur. Saka est assez jeune pour être le fils de Chielini ; c’est peut-être pour cela que le capitaine italien l’a regardé avec le genre de regard qui disait : « Désolé gamin, ça me fait plus mal que ça te fait mal. »

Mais il y a plus à Chiellini que cela: dans la première période de prolongation, il a été tout simplement phénoménal en étouffant un compteur Raheem Sterling, son corps de 36 ans un modèle d’efficacité, sinon de vitesse à toute épreuve. Chiellini a célébré la façon dont Joel Embiid pourrait après avoir rejeté un tir. Sterling a souri et a hoché la tête en remontant le terrain – même s’il a apprécié le tacle. Chiellini ferait un autre arrêt similaire, en partie expérience, en partie sorcellerie, sur Sterling, le dernier homme d’Angleterre debout, dans la seconde moitié des prolongations.

Puis vinrent les pénalités, avec leurs cruels changements d’élan. Belotti voyant son sauvé (avantage, Angleterre) ; puis Rashford dribble le sien hors jeu (deuce); Gianluigi Donnarumma sauve de Jadon Sancho (avantage Italie) ; Jorginho voyant sa frappe toucher le poteau, rebondir sur Pickford puis se blottir dans les bras du gardien (deuce) ; puis le cadre surdimensionné de Donnarumma étouffant Saka pour la victoire.

Les hommes de Mancini ont joué l’un des meilleurs footballs de l’Euro. Non seulement cela, à l’exception des tronçons du match contre l’Espagne, son équipe a dominé l’opposition à chaque match. La finale a raconté sa propre histoire : l’Italie avait 62% de possession, a dominé l’opposition 20 à six et a limité l’Angleterre à un seul tir cadré – le but de Luke Shaw.

Il l’a fait en faisant un tour de frein à main loin de l’histoire du football italien. Il l’a fait sans avoir l’équipe la plus douée de l’Euro. Il l’a fait avec des x et des o, mais aussi avec beaucoup de psychologie et de charisme. Et son équipe italienne est désormais invaincue en 34 matches, un de moins que le record détenu par l’Espagne.

« Qu’est-ce qui nous rendait spécial ? Notre conviction et les relations que nous avons développées les uns avec les autres », a déclaré Bonucci. « Nous sommes ensemble depuis 50 jours maintenant et nous ne sommes toujours pas fatigués l’un de l’autre. Même lorsque nous avons eu du temps libre et que nous avons pu voir nos familles, nous avons toujours passé du temps ensemble. Ma femme l’a souligné et a demandé moi pourquoi les joueurs étaient tous ensemble même quand les familles étaient là. Nous ne nous sommes jamais ennuyés les uns des autres. Normalement, quand vous êtes absent aussi longtemps, vous voulez rentrer à la maison. Mais nous ne nous sommes jamais sentis comme ça. Nous voulions y aller sur, pour être ensemble jusqu’à la fin. Jusqu’à maintenant. «

Maintenant c’est fini. Maintenant, ils peuvent rentrer chez eux. Et ils peuvent emporter la coupe avec eux.

On a demandé à Bonucci s’il avait vraiment crié « It’s coming to Rome » dans les caméras, un clin d’œil à la chanson omniprésente « Football’s coming home » préférée des Anglais.

« Absolument, oui, s’exclama-t-il. « Nous entendons cela depuis mercredi soir, quand ils ont battu le Danemark pour atteindre la finale. Désolé pour eux, mais ça va ailleurs. C’est monter dans un gros avion et aller à Rome. Nous y avons cru, nous l’avons mérité et maintenant c’est juste que nous célébrions. »