Manchin veut que Dems suspende le projet de loi budgétaire, risquant son sort

WASHINGTON (AP) – Les démocrates devraient reporter le paquet économique de signature du président Joe Biden jusqu’à plus tard cet été, a déclaré le sénateur Joe Manchin vendredi, une demande qui mettrait en péril l’environnement et les objectifs fiscaux du parti et reporterait une confrontation du Congrès sur le plan jusqu’à l’aube de novembre. élections.

Le démocrate pivot de Virginie-Occidentale a déclaré à une émission de radio à l’échelle de l’État que si les chefs de parti veulent planifier des votes sur la mesure encore émergente ce mois-ci, ils devraient la limiter à des dispositions limitant les prix des produits pharmaceutiques, prolongeant les subventions fédérales aux soins de santé qui expireront bientôt et réduisant le gouvernement fédéral. déficits.

Cela signifierait exclure les autres principaux objectifs poursuivis par le parti sous Biden. Il s’agit notamment d’inciter à passer des combustibles fossiles à des sources d’énergie plus propres et de payer ses priorités en taxant les Américains et les entreprises les plus riches. Les chefs de parti espéraient réaliser ces initiatives à temps pour les présenter aux électeurs avant les élections au cours desquelles les républicains pourraient prendre le contrôle du Congrès.

Manchin a pris la parole un jour après avoir déclaré au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qu’il ne pouvait pas soutenir un projet de loi maintenant qui inclurait d’autres objectifs du parti comme la lutte contre le changement climatique et l’augmentation des impôts sur les riches et les grandes entreprises, selon un démocrate informé de ces pourparlers. Les deux législateurs négocient depuis des mois sur un paquet qui devrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars sur 10 ans, dont environ la moitié est utilisée pour réduire les déficits fédéraux.

Manchin a déclaré que les démocrates devraient attendre que les chiffres de juillet sur l’inflation soient disponibles, ce qui se produirait en août. Il souhaite également que les législateurs évaluent les prochaines mesures que la Réserve fédérale prendra sur les taux d’intérêt alors qu’elle lutte pour maîtriser la hausse des prix tout en évitant une récession.

“Attendons que cela sorte pour savoir que nous suivons une voie qui ne sera pas incendiaire pour ajouter davantage à l’inflation”, a déclaré Manchin sur “Talkline”, une émission de radio de Virginie-Occidentale animée par Hoppy Kercheval.

Le soutien de Manchin, l’un des membres les plus conservateurs du Congrès de son parti, fera ou détruira toute mesure que les démocrates pourront produire dans un Sénat également divisé. Alors qu’il a exprimé des inquiétudes pendant des mois quant à l’adoption d’une mesure qui pourrait intensifier l’inflation, ses dernières demandes interviennent quelques jours après que le gouvernement a déclaré que les coûts à la consommation avaient augmenté le mois dernier à un taux annuel de 9,1%, la plus forte augmentation depuis 1981.

Les démocrates veulent parvenir à un accord sur un paquet et le faire adopter par le Congrès avant que les législateurs n’entament une pause en août. La mesure se heurte à une certaine opposition unanime des républicains.

Retarder l’action jusqu’après la pause laisserait les démocrates face à un compte à rebours dangereux. Les pouvoirs budgétaires spéciaux expirent le 1er octobre, ce qui leur permettrait de faire adopter la législation par le Sénat 50-50 sur une solide opposition du GOP avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Cela présenterait un risque que toute absence démocrate en raison de COVID-19 ou de toute autre raison les prive des votes dont ils ont besoin. Cela pousserait également l’action du Congrès jusqu’à quelques semaines seulement avant les élections de novembre, lorsque tout vote peut être rapidement transformé en une publicité d’attaque de campagne préjudiciable.

Alan Fram, Associated Press