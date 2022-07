Manchin vante le projet de loi sur la réduction de l’inflation et dit “je ne m’implique pas” dans les prochaines élections

Le sénateur Joe Manchin au Capitole des États-Unis le mardi 14 juin 2022. Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et son équipe ont déclaré jeudi aux dirigeants démocrates qu’il n’était pas disposé à soutenir les principales dispositions climatiques et fiscales dans un vaste programme Biden projet de loi, selon un démocrate informé des conversations.

Le sénateur Joe Manchin, DW.V., a fait le tour du talk-show du matin dimanche pour parler de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, une relance du projet de loi économique Build Back Better du président Joe Biden qui s’est effondré plus tôt cette année.

Le projet de loi sur l’inflation, que les démocrates tentent de faire passer par la réconciliation, vise à réformer le code des impôts, à réduire les dépenses de santé et à lutter contre le changement climatique. Il investira plus de 400 milliards de dollars sur une décennie en supprimant les échappatoires fiscales, principalement sur les sociétés américaines les plus importantes et les plus riches. Cela réduirait également le déficit de 300 milliards de dollars au cours de la même période de dix ans.

“Il s’agit de lutter contre l’inflation”, a déclaré Manchin à Jonathan Karl lors de l’émission “This Week” de dimanche sur ABC.

Manchin a insisté sur le fait que le projet de loi n’est pas un projet de loi de dépenses, mais se concentre plutôt sur l’investissement de l’argent.

“Nous avons ramené 3,5 billions de dollars de dépenses à 400 milliards de dollars d’investissements sans augmenter le moindre impôt, nous avons comblé certaines lacunes, n’avons augmenté aucun impôt”, a-t-il ajouté.

Il a en outre expliqué la fermeture des échappatoires fiscales, ce qui augmentera les impôts de certaines entreprises américaines. Toute augmentation d’impôt pourrait compromettre le plein soutien démocrate à la législation, dont elle a besoin pour passer par la réconciliation – le sénateur Kyrsten Sinema, DA.Z., pourrait ne pas soutenir cette disposition.

“La seule chose que nous ayons faite est de dire que chaque société d’une valeur d’un milliard de dollars ou plus en Amérique devrait payer au moins 15% de l’impôt minimum sur les sociétés”, a-t-il déclaré sur “Meet the Press” de NBC.

“Ce n’est pas une augmentation d’impôt, c’est une échappatoire”, a-t-il déclaré.

Manchin a également noté qu’un accord entre le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, D-NY, et lui a été conclu en privé pour éviter le drame.

“Nous avons négocié très discrètement parce que je ne savais pas si cela se concrétiserait un jour”, a-t-il déclaré. “Je ne voulais pas vivre le drame que nous avons traversé il y a huit mois pendant si longtemps.”

Manchin a ajouté qu’il avait conclu un accord avec les dirigeants démocrates pour soutenir le projet de loi en échange de la possibilité de réformer plus tard.

“Si je ne tiens pas ma promesse d’engagement de voter et de soutenir ce projet de loi de tout mon cœur, il y a des conséquences, et il y a des conséquences des deux côtés”, a-t-il déclaré sur “Meet the Press”.

Manchin a également noté que le projet de loi ciblera particulièrement les prix de l’énergie aux États-Unis en augmentant la production et en utilisant efficacement l’énergie propre.

“L’inflation est le plus grand défi que nous ayons actuellement dans notre pays”, a-t-il déclaré à l’émission “State of the Union” de CNN. “Si vous voulez faire baisser les prix de l’essence, produisez plus et produisez-le en Amérique.”