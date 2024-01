Manchin promet d’enquêter sur le gel des exportations de gaz naturel de Biden

Le président du comité sénatorial de l’énergie, Joe Manchin (DW.Va.), l’un des critiques intra-partis les plus virulents de l’administration Biden sur les questions énergétiques, a promis une enquête sur la pause récemment annoncée sur les approbations d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Dans une déclaration vendredi matin, Manchin a laissé entendre que la décision de mettre en œuvre la pause était basée sur des considérations politiques plutôt que sur des « faits incontestables », citant les avantages économiques de la production de GNL et le rôle des exportations américaines dans l’isolement du secteur énergétique russe après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“J’ai toujours dit que notre première préoccupation devait être de protéger les consommateurs américains et la croissance des entreprises américaines, et que nous avions besoin d’une soupape de sécurité en place pour garantir que les Américains ne soient pas inutilement obligés de payer un supplément pour les ressources abondantes que nous avons la chance d’avoir”, » a déclaré Manchin. « Mais en tant que superpuissance mondiale, nous avons également une responsabilité envers nos alliés et partenaires commerciaux qui, en notre absence, n’auront peut-être pas d’autre choix que de se tourner vers des pays qui ne partagent pas nos valeurs. Cela a été clairement démontré au cours des deux dernières années, lorsque nous avons pu remplacer le gaz naturel russe, ce qui a permis de supprimer les financements destinés aux bombes et aux balles de Poutine.»

Manchin, qui ne brigue pas sa réélection cette année, a déclaré qu’il tiendrait des auditions de la commission de l’énergie sur la décision de « dévoiler les faits sur la véritable situation des marchés, les motivations de cette administration et leurs implications ».

L’administration Biden a confirmé vendredi qu’elle suspendrait l’approbation des permis d’exportation pendant qu’elle évalue les impacts sur les émissions et les coûts énergétiques nationaux, affirmant que le processus actuel d’autorisation d’exportation n’évalue pas suffisamment ces facteurs. Le retard s’appliquera spécifiquement aux pays qui ne disposent pas d’accords de libre-échange avec les États-Unis. Les projets d’exportation existants ne seront pas affectés.

“Au cours de cette période, nous examinerons attentivement les impacts des exportations de GNL sur les coûts énergétiques, la sécurité énergétique de l’Amérique et notre environnement”, a déclaré le président Biden dans un communiqué. « Cette pause sur les nouvelles approbations de GNL considère la crise climatique pour ce qu’elle est : la menace existentielle de notre époque. »

Manchin a fréquemment fustigé les politiques énergétiques et environnementales de l’administration Biden, faisant couler l’ambitieux programme Build Back Better de la Maison Blanche en matière de climat et d’infrastructures plus tôt dans le mandat du président en refusant son vote. Manchin a ensuite voté pour la loi plus petite sur la réduction de l’inflation, mais il a été un fervent détracteur de sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques.