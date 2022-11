Manchin: les commentaires de Biden sur le charbon sont “dissociés de la réalité”

JOLIET, Illinois (AP) – Le président Joe Biden a été critiqué samedi par le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un antagoniste et allié démocrate, pour avoir été «cavalier» et «divorcé de la réalité» après avoir juré de fermer les centrales électriques au charbon et compter davantage sur l’énergie éolienne et solaire à l’avenir.

Le puissant législateur de l’État du charbon a déclaré que les paroles de Biden « ignorent la grave douleur économique » pour les personnes à cause de la hausse des prix de l’énergie et sont la raison pour laquelle les Américains « perdent confiance » en Biden. La réprimande cinglante de Manchin au chef de son parti arrive à un moment précaire pour les démocrates lors du dernier week-end de campagne avant les élections de mardi qui pourraient remettre les républicains au pouvoir au Congrès.

Biden a soulevé la colère de Manchin avec sa référence à l’énergie au charbon lors d’un discours vendredi à Carlsbad, en Californie, pour mettre en lumière son plan de 280 milliards de dollars pour stimuler l’industrie des semi-conducteurs et la recherche scientifique.

“J’étais dans le Massachusetts il y a environ un mois sur le site de la plus grande ancienne centrale au charbon d’Amérique. Devine quoi? Cela leur a coûté trop d’argent », a déclaré Biden. « Personne ne construit de nouvelles centrales au charbon parce qu’il ne peut pas compter dessus, même s’il a tout le charbon garanti pour le reste de l’existence de la centrale. Cela va donc devenir une génération éolienne », a ajouté Biden. “Nous allons fermer ces centrales dans toute l’Amérique et avoir de l’énergie éolienne et solaire.”

Biden avait visité une ancienne centrale électrique au charbon dans le Massachusetts en juillet. L’ancienne centrale électrique de Brayton Point dans le Somerset passe à la fabrication d’énergie éolienne offshore, et Biden l’a choisie comme l’incarnation de la transition vers l’énergie propre qu’il recherche, y compris dans la loi radicale sur le climat et la santé qu’il a adoptée avec l’aide de Manchin en Août.

Manchin, président de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, a déclaré dans un communiqué que les remarques de Biden étaient “non seulement scandaleuses et éloignées de la réalité, elles ignorent la grave douleur économique que le peuple américain ressent à cause de la hausse des coûts de l’énergie”.

De telles remarques, a déclaré Manchin, « sont la raison pour laquelle le peuple américain perd confiance dans le président Biden. … Il semble que ses positions changent quotidiennement en fonction du public et de la politique du jour.

Manchin, dont le soutien a été crucial pour que Biden remporte l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, qui comprenait le plus gros investissement dans les programmes climatiques de l’histoire des États-Unis, a critiqué Biden pour des propos “offensants et dégoûtants” et a déclaré que le président devait aux travailleurs du charbon de Virginie-Occidentale “un traitement immédiat et excuses publiques ».

“Soyons clairs, c’est quelque chose que le président ne m’a jamais dit. Être cavalier à propos des emplois dans le charbon pour les hommes et les femmes de Virginie-Occidentale et de tout le pays qui mettent littéralement leur vie en jeu pour aider à construire et à alimenter ce pays est offensant et dégoûtant », a déclaré Manchin. Il a ajouté qu ‘”il est temps qu’il apprenne une leçon que ses paroles comptent et ont des conséquences”.

Fin 2021, Manchin a torpillé le grand projet de loi de politique intérieure de Biden, entraînant une réponse dure de la Maison Blanche à un législateur dont le vote est crucial au Sénat 50-50. L’attaché de presse de Biden a qualifié l’opposition de Manchin, annoncée pour la première fois lors d’une émission d’information dimanche, de « renversement soudain et inexplicable de sa position » et de « manquement à ses engagements » envers Biden et les démocrates du Congrès.

Puis, l’été dernier, Manchin a soudainement inversé sa trajectoire et soutenu un projet de loi révisé qui est devenu loi avec seulement des votes démocrates. ___

L’écrivain de l’Associated Press Matthew Daly à Washington a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press