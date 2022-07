Manchin, jouant pour le public domestique, combat les voitures électriques jusqu’au bout

L’acheteur type d’un véhicule électrique gagne plus de 100 000 dollars par an, a fait des études collégiales et possède au moins un autre véhicule, selon une enquête de 2021 commandée par le Fuels Institute, un organisme de recherche sur l’énergie.

“Ce sont des gens qui ne sont pas des Virginie-Occidentaux, ce ne sont pas des gens qu’il représente et il a soulevé de vraies questions sur la raison pour laquelle, dans son esprit, les contribuables devraient subventionner leur capacité à acheter des véhicules électriques très chers et nouveaux sur le marché”, a déclaré Josh Freed, vice-président senior pour le climat et l’énergie chez Third Way, un groupe de réflexion modéré.

M. Freed a décrit les crédits d’impôt pour l’achat de véhicules électriques comme essentiels pour stimuler le marché et encourager les constructeurs automobiles à produire un volume élevé d’automobiles, ce qui ferait baisser le prix unitaire. Une étude réalisée en 2021 par Cox Automotive a révélé que 51 % des acheteurs ont déclaré que les véhicules électriques étaient trop chers pour être sérieusement envisagés.

M. Biden souhaite que 50 % des véhicules neufs vendus d’ici 2030 soient entièrement électriques, contre seulement 5 % aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, il souhaite associer des crédits d’impôt à de nouvelles réglementations strictes en matière d’économie de carburant automobile, actuellement en cours d’élaboration par l’Environmental Protection Agency.

Mais les mêmes plaideurs qui ont remporté une décision de la Cour suprême en juin qui limitait le pouvoir de l’EPA de réglementer la pollution par les gaz à effet de serre provenant des cheminées devraient contester les règles en cours d’élaboration sur les émissions d’échappement. Cela rend les crédits d’impôt encore plus importants, a déclaré Drew Kodjak, directeur exécutif du Conseil international sur le transport propre, un organisme de recherche.

En tant que vote oscillant dans un Sénat également divisé, les démocrates ont besoin du soutien de M. Manchin pour faire adopter un projet de loi budgétaire sans aucun soutien républicain. Cela lui a donné une influence inhabituelle sur le fond de la législation.