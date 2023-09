Manchin gronde le candidat du VA à propos de l’avortement

Les démocrates détiennent une majorité d’un siège au comité et ne peuvent pas avancer sa nomination sans le vote de Manchin tant que les républicains restent unis.

Un porte-parole de Manchin a refusé plusieurs demandes de dire s’il s’opposait à sa nomination, mais a déclaré qu’il s’opposait à la politique.

« Le sénateur Manchin [has] a clairement indiqué que la politique actuelle du VA en matière d’avortement constitue une violation flagrante de la loi fédérale et il continue d’exhorter l’administration à rétablir les protections de bon sens que nous avons mises en place depuis des décennies pour garantir que les dollars fédéraux ne puissent pas être utilisés pour financer des avortements », a déclaré le porte-parole. .

L’absence d’un avocat général confirmé pourrait entraver la surveillance du VA et avoir un impact sur sa capacité à exécuter ses plans et à remplir ses obligations statutaires.

Chaturvedi a été entendue par le Comité sénatorial des anciens combattants en juillet dernier, mais le panel n’a pas voté sur sa nomination. Membre du classement Jerry Moran (R-Kansas) et d’autres républicains du comité l’ont poussée sur ce qu’elle ferait concernant la politique sur l’avortement lors de cette audience.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu l’occasion « d’étudier pleinement » la loi, mais qu’elle travaillerait avec des experts du département juridique et étudierait la question « de très près » si elle était confirmée. Elle s’est engagée à respecter la loi et a déclaré que la santé et le bien-être des 300 000 femmes vétérans en âge de procréer sont au « cœur » du VA.

Moran, après l’audience, l’a pressée de répondre par écrit sur la politique en matière d’avortement, selon deux autres personnes proches du dossier, mais ses réponses n’étaient pas suffisantes pour les républicains du comité.

Le sénateur Bill Cassidy (R-La.) lui a posé des questions sur la politique lors de l’audience du comité et a plaisanté en disant que sa réponse était « une très bonne réponse à l’audience de confirmation ».

Si elle est confirmée, son portefeuille comprendrait la mise en œuvre de la loi PACT, une législation signée l’année dernière qui élargit l’accès aux prestations pour les anciens combattants exposés aux brûlis et aux toxines, ainsi que la modernisation en difficulté des dossiers de santé électroniques de l’agence.

La politique des VA a également suscité la colère des groupes anti-avortement. Susan B. Anthony Pro-Life Amérique je l’ai appelé « flagrant », a fait référence à la loi de 1992 et a déclaré qu’elle autorise « l’avortement sur demande ». Le groupe a soutenu un effort du Congrès visant à bloquer le régime dirigé par le sénateur. Tommy Tuberville (R-Ala.), qui siège au comité des affaires des anciens combattants, et d’autres républicains. Cet effort a échoué en avril par 48 voix contre 51, Manchin étant le seul démocrate à rejoindre les républicains.

« Cette règle dépasse l’autorité statutaire du VA et constitue un autre exemple de la tendance croissante de l’administration Biden à donner la priorité à un agenda politique plutôt qu’aux processus constitutionnels », a déclaré Manchin dans un communiqué après ce vote.

Au milieu de l’impasse, le secrétaire de VA, Denis McDonough, a vérifié auprès des membres du comité s’ils soutenaient la nomination de Chaturvedi, selon deux personnes proches du dossier. Lors d’une récente conférence de presse, McDonough a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que sa nomination ne bougeait pas et a déclaré qu’il était « impatient » que le Sénat la confirme.

« Nous avons 680 avocats qui travaillent chez VA. Nous travaillons constamment avec le Congrès et les tribunaux, en veillant constamment à ce que nous exerçons nos activités conformément aux obligations statutaires de l’agence. Il est significatif d’avoir un avocat général confirmé à ce poste », a déclaré McDonough.

Richard Hipolit, fonctionnaire de carrière, a occupé le poste d’avocat général par intérim.

Chaturvedi est procureur général adjoint adjoint à la division pénale du ministère de la Justice et a travaillé comme avocat du sénateur. Dianne Feinstein (D-Californie) au Comité judiciaire.

Mark Filip, ancien procureur général adjoint de l’administration Bush, a travaillé avec Chaturvedi dans le cadre d’un litige entourant la marée noire de BP en 2010 et a déclaré qu’elle était une « tireuse directe ».

« Je n’ai aucune idée de son point de vue sur l’avortement, mais elle n’est pas une fanatique », a déclaré Filip. « Il y avait beaucoup de problèmes chez BP où les gens pouvaient avoir des opinions personnelles sur les choses d’une manière ou d’une autre, et elle les traitait comme le ferait un avocat. »

Cette impasse survient alors que Tuberville s’accroche à des centaines de nominations et de promotions militaires en raison de la politique d’avortement du Pentagone qui facilite la procédure pour les militaires en poste dans les États qui l’interdisent ou la restreignent.