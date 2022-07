Manchin et Schumer rapportent un accord brutal sur la santé, l’énergie et les taxes – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Dans un revirement surprenant, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Joe Manchin ont annoncé mercredi qu’ils avaient conclu un accord expansif qui leur avait échappé pendant des mois sur les questions de santé, d’énergie et de climat, les impôts sur les hauts revenus et les sociétés et la réduction de la dette fédérale.

Les deux démocrates ont déclaré que le Sénat voterait sur la mesure de grande envergure la semaine prochaine, préparant le président Joe Biden et les démocrates à une victoire inattendue à l’approche des élections au Congrès de novembre au cours desquelles leur contrôle du Congrès est en péril. Un vote à la Chambre viendrait ensuite, peut-être plus tard en août. L’opposition républicaine unanime dans les deux chambres semble certaine.

Quelques heures plus tôt, on s’attendait à ce que Schumer, DN.Y., et Manchin, DW.Va., soient à couteaux tirés et se dirigent vers un paquet beaucoup plus étroit que Manchin insistait pour se limiter à la réduction des prix des produits pharmaceutiques et à l’extension des subventions fédérales aux soins de santé. Plus tôt mercredi, de nombreux sénateurs démocrates avaient déclaré qu’ils étaient pratiquement résignés à la législation plus modeste.

L’inversion était étonnante, et il n’y avait aucune explication immédiate à la volonté abrupte de Manchin de soutenir une mesure plus audacieuse et plus large. Depuis l’année dernière, le Virginie-Occidental avait utilisé son vote pivot au Sénat 50-50 pour forcer Biden et les démocrates à abandonner des versions beaucoup plus ambitieuses et coûteuses du paquet. Il les a traînés à travers des mois de négociations au cours desquelles les concessions des dirigeants pour réduire la législation se sont avérées infructueuses, contrariant la Maison Blanche et la plupart des démocrates du Congrès.

“C’est l’action que le peuple américain attendait. Cela résout les problèmes d’aujourd’hui – les coûts élevés des soins de santé et l’inflation globale – ainsi que les investissements dans notre sécurité énergétique pour l’avenir”, a déclaré Biden dans un communiqué. Il a ajouté : “Si elle est promulguée, cette législation sera historique, et j’exhorte que le Sénat se prononce sur ce projet de loi dès que possible, et que la Chambre suive également. »

Fait révélateur, les démocrates appelaient la mesure « la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 » en raison de ses dispositions visant à aider les Américains à faire face à la hausse spectaculaire des coûts de consommation de cette année. Les sondages montrent que l’inflation, incarnée par les prix de l’essence qui ont dépassé 5 dollars le gallon avant de baisser, a été la principale préoccupation des électeurs. Pendant des mois, l’opposition de Manchin aux forfaits plus importants proposés a été fondée en partie sur sa crainte qu’ils n’alimentent l’inflation.

La mesure semblait également offrir quelque chose à de nombreuses circonscriptions démocrates.

Il a fait miroiter des hausses d’impôts sur les riches et les grandes entreprises et des initiatives environnementales pour les progressistes. Et Manchin, un défenseur des combustibles fossiles produits par son État, a déclaré que le projet de loi investirait dans les technologies d’énergie propre et à base de carbone tout en réduisant les émissions de méthane et de carbone.

Manchin a déclaré que la nouvelle mesure “consacrerait des centaines de milliards de dollars à la réduction du déficit en adoptant une politique fiscale qui protège les petites entreprises et les Américains de la classe ouvrière tout en garantissant que les grandes entreprises et les ultra-riches paient leur juste part d’impôts”.

La proposition globale est beaucoup plus modeste que le paquet de 3,5 billions de dollars que Biden a demandé aux démocrates de faire passer au Congrès l’année dernière, et la version réduite d’environ 2 billions de dollars que la Chambre a approuvée en novembre dernier après que Manchin a insisté pour le réduire. Même alors, Manchin a abattu cette mesure plus petite en décembre, affirmant qu’elle alimenterait l’inflation et était chargée de gadgets budgétaires.

Dans un résumé peu détaillé, les démocrates ont déclaré mercredi que leur proposition générerait 739 milliards de dollars de nouveaux revenus au cours de la décennie. Cela comprenait 313 milliards de dollars provenant d’un impôt minimum sur les sociétés de 15% qui, selon une déclaration de Manchin, n’affecterait que les “entreprises d’un milliard de dollars ou plus”.

L’accord contient également 288 milliards de dollars que le gouvernement économiserait grâce à la réduction des prix des produits pharmaceutiques, 124 milliards de dollars grâce au renforcement de l’application des taxes de l’IRS et 14 milliards de dollars grâce à l’imposition de certains bénéfices de « carried interest » réalisés par des partenaires dans des entités telles que le capital-investissement ou les fonds spéculatifs.

La mesure dépenserait 369 milliards de dollars pour des initiatives en matière d’énergie et de changement climatique et 64 milliards de dollars pour prolonger de trois ans les subventions fédérales pour certaines personnes souscrivant une assurance maladie privée. Ces subventions, qui réduisent les primes des gens, expireraient autrement à la fin de cette année.

Cela laisserait 306 milliards de dollars pour la réduction de la dette, un effort que Manchin a exigé. Bien qu’il s’agisse d’une somme substantielle, il ne s’agit que d’une petite fraction des billions de déficits cumulés que le gouvernement devrait accumuler au cours de la prochaine décennie.

La sénatrice Kyrsten Sinema, D-Arizona, qui a soutenu Manchin l’année dernière en insistant pour rendre la législation moins chère mais s’est opposée aux propositions d’augmentation des taux d’imposition, était toujours en train d’examiner l’accord, a déclaré la porte-parole Hannah Hurley. La porte-parole a renvoyé un journaliste aux commentaires de Sinema l’année dernière en faveur d’un impôt minimum sur les sociétés.

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a déclaré que l’accord démocrate serait «dévastateur pour les familles et les petites entreprises américaines. Augmenter les impôts sur les créateurs d’emplois, écraser les producteurs d’énergie avec de nouvelles réglementations et étouffer les innovateurs à la recherche de nouveaux remèdes ne feront qu’aggraver cette récession, pas mieux.

Mais si les démocrates peuvent maintenir leurs troupes ensemble, l’opposition du GOP ne les arrêtera pas.

La clé est l’unité démocratique. Ils peuvent l’emporter s’ils ne perdent pas plus de quatre voix à la Chambre et restent solidement unis au Sénat 50-50, où le vice-président Kamala Harris peut émettre le vote décisif.

“Plutôt que de risquer davantage d’inflation avec des billions de nouvelles dépenses, ce projet de loi réduira les taxes sur l’inflation que les Américains paient, réduira le coût de l’assurance maladie et des médicaments sur ordonnance, et garantira que notre pays investit dans les solutions de sécurité énergétique et de changement climatique dont nous avons besoin pour rester une superpuissance mondiale par l’innovation plutôt que par l’élimination », a déclaré Manchin.

Schumer et Manchin ont déclaré que les propositions des dirigeants démocrates cet automne visant à réorganiser les procédures d’autorisation aideraient les infrastructures telles que les pipelines et les installations d’exportation “à être construites de manière efficace et responsable pour fournir de l’énergie en toute sécurité dans tout le pays et à nos alliés”.

Collin O’Mara, président et chef de la direction de la National Wildlife Federation, a salué l’annonce de Manchin. “Cet accord affirme que nous pouvons faire face à la crise climatique, réduire les coûts pour les consommateurs, renforcer les communautés de première ligne et rurales et investir dans des emplois fabriqués en Amérique et dans l’innovation en matière d’énergie propre”, a déclaré O’Mara.

La directrice législative du Sierra Club, Melinda Pierce, a adopté une approche plus prudente. “Nous sommes impatients de voir le texte de cette législation et sommes reconnaissants que Biden et Schumer soient restés résolus à trouver une voie pour faire passer des investissements uniques dans nos communautés, notre économie et notre avenir”, a-t-elle déclaré.

Manchin a déclaré la semaine dernière qu’il n’accepterait qu’une législation beaucoup plus limitée limitant les coûts des médicaments sur ordonnance et prolongeant les subventions fédérales pour les coûts des soins de santé.

Il s’est dit prêt à envisager un compromis plus large sur les questions environnementales et fiscales après le retour du Congrès des vacances d’été en septembre, une offre que de nombreux démocrates considéraient comme douteuse.

___

Les journalistes AP Matthew Daly, Will Weissert et Kevin Freking ont contribué à ce rapport.

