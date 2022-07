Manchin, en inversion, accepte une action rapide sur le climat et le plan fiscal

WASHINGTON – Le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, un démocrate centriste clé, a annoncé mercredi qu’il avait accepté d’inclure des centaines de milliards de dollars pour des programmes climatiques et énergétiques et des augmentations d’impôts dans un paquet pour subventionner les soins de santé et réduire le coût de la prescription médicaments, moins de deux semaines après avoir brusquement bouleversé les espoirs d’un tel accord cet été.

Le paquet mettrait de côté 369 milliards de dollars pour des propositions sur le climat et l’énergie, l’action climatique la plus ambitieuse jamais prise par le Congrès, et augmenterait environ 451 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales sur une décennie, tout en réduisant les dépenses fédérales en médicaments sur ordonnance de 288 milliards de dollars, selon un résumé a circulé mercredi soir.

Fruit d’un accord annoncé par M. Manchin et le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, il réduirait le déficit fédéral d’environ 300 milliards de dollars, tout en cherchant à faire baisser le coût des soins de santé, des médicaments sur ordonnance et de l’électricité. .