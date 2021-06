Manchin dit qu’il votera contre le projet de loi sur le droit de vote des démocrates

Le sénateur Joe Manchin a déclaré dimanche qu’il voterait contre le vaste projet de loi sur la réforme des élections fédérales présenté par les démocrates du Congrès, appelé For the People Act, une mesure garantissant essentiellement que la législation ne sera pas adoptée par le Congrès.

« Je crois qu’une législation sur le vote partisan détruira les stores déjà affaiblis de notre démocratie, et pour cette raison, je voterai contre la loi For The People », a écrit le démocrate modéré de Virginie-Occidentale dans un éditorial. publié dans le Charleston Gazette-Mail.

« La vérité, je dirais, est que le vote et la réforme électorale qui se font de manière partisane garantiront pratiquement que les divisions partisanes continuent de s’approfondir », a écrit Manchin.

Le projet de loi sur les droits de vote, également connu sous le nom de S.1, exigerait un minimum de 10 votes du GOP pour dépasser l’obstruction systématique et passer à un vote final sur l’adoption.

La législation contient des dispositions visant à faciliter l’inscription et le vote, à lutter contre le gerrymandering, à améliorer la cybersécurité des élections et à réformer le financement des campagnes, entre autres. Les républicains s’y sont opposés et sans le soutien de Manchin, il est peu probable que la législation soit adoptée.