Manchin dit qu’il a un accord sur la santé, l’énergie et la fiscalité avec Schumer

WASHINGTON (AP) – Dans un revirement inattendu, le sénateur Joe Manchin a annoncé mercredi qu’il avait conclu un accord expansif avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer – qui leur avait échappé pendant des mois – sur les coûts des soins de santé, les problèmes énergétiques et climatiques, la taxation des hauts revenus et les grandes entreprises et la réduction de la dette fédérale.

Manchin, DW.Va., dont la résistance avait longtemps fait dérailler une législation radicale sur ces questions, a brusquement révélé l’accord dans un communiqué de presse. Il n’a fourni pratiquement aucun détail sur l’accord.

Alan Fram, Associated Press