Manchin défend sa retraite sur les plans climatiques et fiscaux, appelant à plus de temps

En raison de la faible marge de contrôle des démocrates au sein du Sénat 50-50 et de l’opposition républicaine unifiée à la plupart de leurs principales priorités, M. Manchin dispose d’un droit de veto effectif sur la stratégie législative du parti – et l’a exercé souvent et sans vergogne. Portant les cicatrices politiques d’une année de pourparlers houleux, peu de démocrates semblaient vendredi prêts à parier que M. Manchin serait prêt à reprendre les négociations et à reprendre les dispositions sur le climat et l’énergie.

Un sénateur, Martin Heinrich, démocrate du Nouveau-Mexique, s’est demandé publiquement si M. Manchin méritait sa présidence du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles.

En utilisant l’abréviation du comité, M. Heinrich écrit sur Twitter: « Le refus d’agir du sénateur Manchin est exaspérant. Cela me fait me demander pourquoi il est président d’ENR. Il a ajouté: “C’est LE moment de relever les défis sur lesquels nous serons jugés – par nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Nous ne pouvons plus attendre.

Dans l’interview à la radio, M. Manchin a insisté sur le fait qu’il restait engagé dans les négociations mais qu’il ne se plierait pas à ce qu’il a décrit comme une campagne de pression de la part de son propre parti.

“Je suis là où j’ai été – je ne mettrais pas mon personnel à travers cela, je ne me mettrais pas à travers cela si je n’étais pas sincère à essayer de trouver une voie à suivre pour faire quelque chose de bon pour notre pays”, a déclaré M. Manchin. a dit. “Ils ne peuvent pas s’en prendre parce que j’ai un ‘D’ à côté de mon nom ou que quelqu’un a un ‘R’ à côté de son nom, nous devrions faire ce que l’un des côtés veut. Ce n’est pas moi.”