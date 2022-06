Manchin: Commission sur les installations pour anciens combattants à démanteler

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Un groupe de sénateurs américains a accepté de démanteler efficacement une commission chargée par le ministère des Anciens Combattants de procéder aux fermetures, à la réduction des effectifs et à d’autres changements importants dans les installations médicales à l’échelle nationale, a déclaré lundi le sénateur Joe Manchin.

Le démocrate de Virginie-Occidentale, membre du Comité sénatorial des affaires des anciens combattants, a déclaré qu’il existe un soutien bipartite pour éviter de pourvoir les postes vacants au sein de la Commission d’examen des actifs et des infrastructures de la VA et pour mettre fin à la commission dans la prochaine loi sur l’autorisation de la défense nationale.

La commission avait recommandé la fermeture ou la réduction des effectifs de plusieurs installations plus anciennes, une proposition qui, selon Manchin, modifierait considérablement les services fournis aux anciens combattants ruraux à travers le pays. Mais d’autres groupes avaient salué le travail de la commission, affirmant qu’il était nécessaire de moderniser et d’améliorer les offres de santé de la VA.

Manchin a déclaré dans un communiqué que sans l’approbation par le Sénat de la Commission AIR et de ses candidats, aucune commission ne sera établie et que le processus décrit par le VA Mission Act de 2018 “n’avancera pas”. La loi obligeait Anciens Combattants à faire des recommandations pour ses installations médicales et la prestation des soins de santé, soit par l’agrandissement des installations, des déménagements, des fermetures ou des changements dans les services.

Par exemple, les recommandations auraient réduit la taille de trois des quatre centres médicaux VA en Virginie-Occidentale et auraient fermé quatre cliniques externes communautaires au Nouveau-Mexique.

Le groupe de sénateurs a déclaré dans la déclaration que les recommandations de la VA données à la commission ne reflètent pas le respect des obligations de la nation envers ses anciens combattants.

Les recommandations désavantageraient les anciens combattants “des zones rurales et urbaines, c’est pourquoi nous annonçons que ce processus n’a pas notre soutien et n’ira pas de l’avant”, indique le communiqué. «La Commission n’est pas nécessaire pour nos efforts continus pour investir dans l’infrastructure de santé VA, et ensemble, nous restons déterminés à fournir au Département les ressources et les outils dont il a besoin pour continuer à fournir des soins de qualité et des services mérités aux anciens combattants dans les établissements du 21e siècle – maintenant et dans le futur.”

Rejoindre Manchin dans la lettre étaient Democratic Sens. Jon Tester du Montana, Martin Henrich et Ben Ray Luján du Nouveau-Mexique, Maggie Hassan du New Hampshire, Sherrod Brown de l’Ohio et Patty Murray de Washington, et les républicains Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale, Mike Rounds et John Thune du Dakota du Sud, Rob Portman de l’Ohio et Steve Daines du Montana.

Le groupe Concerned Veterans for America a déclaré que la décision des sénateurs ne ferait que nuire aux anciens combattants.

“Dire que c’est décevant est un euphémisme”, a déclaré le conseiller principal du groupe, Darin Selnick, dans un communiqué. « En termes simples, cette décision est à courte vue et nuira aux anciens combattants en les gardant piégés dans un système défectueux et obsolète qui n’est pas conçu pour répondre à leurs besoins. La commission AIR était la meilleure chance de moderniser le système de soins de santé VA pour répondre aux besoins des anciens combattants qu’elle dessert.

La VA a publié des recommandations préliminaires en mars, incitant un groupe bipartite de sénateurs dirigé par Manchin à demander initialement au président Joe Biden de s’assurer que les perspectives rurales étaient prises en compte par la Commission AIR.

John Raby, l’Associated Press