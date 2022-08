Manchin a obtenu une promesse des démocrates de terminer un pipeline contesté

Le tribunal a annulé les permis délivrés par le Fish and Wildlife Service, le Bureau of Land Management et le Forest Service, affirmant que leurs analyses concernant les effets néfastes sur la faune, la sédimentation et l’érosion étaient erronées.

Les retards ont été si importants que la certification du projet par la Federal Energy Regulatory Commission expirera en octobre. Les développeurs demandent une extension pour la deuxième fois.

Jared Margolis, avocat principal du Center for Biological Diversity, l’un des groupes qui luttent contre le pipeline, reconnaît que le Congrès a la capacité de passer outre les tribunaux et de faire avancer le projet. Mais, a-t-il dit, “cela n’empêchera pas un défi” des adversaires.

L’accord parallèle conclu par M. Manchin et les dirigeants démocrates donnerait à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia compétence sur toutes les futures contestations judiciaires, retirant l’affaire du quatrième district, où les écologistes avaient trouvé le succès.