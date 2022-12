Manchester Utd 3 – 0 N Forest

Marcus Rashford a marqué un but et en a marqué un autre alors que Manchester United battait Nottingham Forest 3-0 pour déplacer un point derrière Tottenham, quatrième, en Premier League.

Les préparatifs de United ont été perturbés par un virus qui a laissé Raphael Varane, qui venait juste de rentrer de la Coupe du monde avec la France, comme seul défenseur central en forme, Erik ten Hag devant utiliser l’arrière gauche Luke Shaw à ses côtés.

Mais Forest a rarement testé sa défense improvisée et, lors du premier match de United en Premier League depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Rashford a occupé le devant de la scène, envoyant le premier match du corner intelligent de Christian Eriksen à la 19e minute, puis envoyant Anthony Martial pour le deuxième but peu de temps après. .

Ryan Yates de Forest a vu un but exclu pour hors-jeu par VAR peu avant la mi-temps, mais United était par ailleurs dominant et a remporté la victoire lorsque l’excellent Casemiro a volé la possession en haut du terrain et a nourri le remplaçant Fred, qui a frappé à la maison une puissante finition trois minutes de temps.

Cette victoire permet à United de reprendre sa campagne de Premier League de la meilleure façon possible, réduisant l’écart avec les Spurs alors qu’ils poursuivent un top quatre, tandis que Forest reste 19e, à un point de la sécurité.

Notes des joueurs Homme Utd: De Gea (7), Wan-Bissaka (7), Varane (7), Shaw (7), Malacia (7), Casemiro (9), Eriksen (7), Fernandes (7), Antony (6), Martial ( 7), Rashford (8). Sous-titres : Van de Beek (6), Garnacho (6), Maguire (6), Elanga (n/a). Forêt de Nottingham : Hennessey (7), Aurier (6), Worrall (5), Boly (6), Freuler (6), Lodi (6), Mangala (6), Yates (6), Lingard (6), Johnson (5), Awoniyi (5). Sous-titres : O’Brien (6), Surridge (6), Toffolo (6), Dennis (6), Williams (n/a). Homme du match: Casemiro

Comment United a remporté la victoire

Les signes avant-coureurs étaient là pour Nottingham Forest dès les premières minutes du match, avec Aaron Wan-Bissaka et Tyrell Malacia trouvant de l’espace sur les flancs et ce dernier voyant un effort puissant tourné sur le poteau par Wayne Hennessey.

Le gardien de but, remplaçant le prêté Dean Henderson contre son club parent, a eu de la chance que le tir ne se soit pas tortillé dans le filet plutôt que sur le montant, mais United n’a pas eu à attendre longtemps pour faire la percée.

Nouvelles de l’équipe – Man Utd touché par un virus Man Utd était sans Victor Lindelof et Scott McTominay en raison d’un virus, Harry Maguire étant juste assez en forme pour le banc alors que Raphael Varane était renvoyé en défense.

Jesse Lingard a débuté contre son ancien club de Nottingham Forest tandis que Wayne Hennessey a été nommé dans les buts, Dean Henderson étant incapable d’affronter son club parent.

Le but de Rashford, expédié pour la première fois après une routine de coin pré-répétée, en a fait cinq lors de ses huit derniers matchs pour United de chaque côté de la Coupe du monde – où il a également marqué trois fois pour l’Angleterre – et il est ensuite devenu fournisseur pour Martial.

Hennessey aurait dû faire mieux avec le faible effort de Martial, l’international gallois battu malgré sa main sur le tir, mais le but a plafonné un contre habile des hôtes qui a commencé avec Casemiro remportant un tacle près de sa propre ligne.

Image:

Marcus Rashford célèbre avec Anthony Martial à Old Trafford





United avait l’air en parfait contrôle à l’approche de la mi-temps, mais ils ont eu un relâchement lorsque les Yates non marqués ont eu un but exclu par VAR après un coup franc, sa tête ayant frappé Wily Boly en position de hors-jeu avant de battre David de Gea .

Forest a commencé la seconde mi-temps un peu plus brillamment, mais les meilleures chances ont continué à revenir à United, avec Antony, Martial, Rashford et Casemiro tous refusés par Hennessey.

Image:

Willy Boly ne trouve le filet que pour son effort pour être exclu par VAR pour hors-jeu





La meilleure opportunité de Forest de retirer un but est venue lorsque la tentative de Brennan Johnson a attiré un arrêt paré de De Gea à son poteau proche, mais United a scellé la victoire avec style.

Casemiro, excellent aux deux extrémités du terrain au cours du match, a fait preuve d’une vigilance impressionnante pour intercepter une passe de Forest alors qu’ils tentaient de lancer une contre-attaque, puis a joué dans Fred, dont la belle finition a trouvé le coin le plus éloigné, coiffant un satisfaisant travail de nuit pour les hôtes.

Image:

Fred marque le troisième but de Manchester United contre Nottingham Forest





La belle forme de Rashford – stats Opta

Marcus Rashford a marqué 10 buts toutes compétitions confondues cette saison pour Manchester United (21 matchs), soit le double de son total de l’ensemble de la dernière campagne (cinq en 32 matchs).

Anthony Martial a été directement impliqué dans cinq buts lors de ses six dernières apparitions en Premier League pour Manchester United (trois buts, deux passes décisives sous Erik ten Hag) – un de plus qu’il n’a réussi lors de ses 21 précédents (sous Ralf Rangnick, Michael Carrick et Ole Gunnar Solskjaer).

Le but de Fred, aidé par Casemiro, était la première fois que deux Brésiliens se combinaient pour un but de Manchester United en Premier League.

Manchester United a gardé quatre feuilles blanches consécutives à Old Trafford en Premier League pour la première fois depuis février-juin 2020.

Et après?

Manchester United sont loin de loups lors de leur prochain match de Premier League samedi, avec un coup d’envoi à 12h30.

Forêt de Nottingham hôte Chelsea vivre de Sports du ciel le dimanche, avec un coup d’envoi à 16h30.