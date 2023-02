Manchester Utd 2 – 2 Leeds

Le remplaçant Jadon Sancho a marqué lors de son retour en Premier League après près de quatre mois d’absence alors que Manchester United revenait par derrière pour faire match nul 2-2 avec Leeds sans manager dans un thriller à Old Trafford.

Sancho, qui est venu avec United 2-0, a égalisé (70) après avoir rejoint Luke Shaw sur la gauche après avoir vu Marcus Rashford diriger le niveau des hôtes (62) avec son 20e but toutes compétitions confondues cette saison.

Leeds, qui a limogé l’entraîneur-chef Jesse Marsch lundi, a ouvert le score après seulement 55 secondes grâce au superbe effort bas de Wilfried Gnonto depuis le bord de la surface et a frappé au début de la seconde alors que Raphael Varane tournait le centre bas du remplaçant Crysencio Summerville (48) .

United manque la chance d’égaliser les points avec City, deuxième, tandis que Leeds se pousse à un point de la zone de relégation mais est désormais sans victoire en huit matches de championnat. Les équipes jouent à nouveau dimanche à Elland Road, en direct sur Sports du ciel.

Notes des joueurs Homme Utd: De Gea (6), Dalot (6), Varane (5), Martinez (8), Shaw (7) ; Fred (6), Sabitzer (6), Fernandes (7) ; Rashford (8), Weghorst (5), Garnacho (6). Sous-titres : Sancho (8), Pellistri (6), Leed : Meslier (8); Ayling (8), Koch (6), Wober (7), Struijk (5) ; Adams (6), McKennie (6); Sinisterra (N/A), Harrison (7), Gnonto (8); Bamford (7). Sous-titres : Summerville (7), Firpo (6), Aaronson (6), Rutter (6). Joueur du match : Lisandro Martínez.

Man Utd et Leeds servent un thriller à Old Trafford

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Darren Ambrose a obtenu ce qu’il souhaitait tout de suite lorsque Wilfried Gnonto a ouvert le score pour Leeds dans la première minute de leur match avec Manchester United.



Leeds a pleinement profité de l’absence de Casemiro suspendu en une minute alors que Gnonto a révélé un trou dans le milieu de terrain de United en jouant un une-deux avec Patrick Bamford avant de tirer dans le coin inférieur depuis le bord de la surface pour donner aux visiteurs un départ de rêve.

United semblait perdu après avoir pris du retard et n’a pas pu faire face à l’intensité fulgurante de Leeds, mais les interventions défensives de Lisandro Martinez ont maintenu le déficit à un. Alejandro Garnacho a failli égaliser à deux reprises, le défenseur de Leeds Max Wober dégageant l’une des frappes du joueur de 18 ans.

Image:

Marcus Rashford de Manchester United célèbre et court pour récupérer le ballon après avoir marqué





Marcel Sabitzer, qui a pris le temps de s’installer dans le match lors de ses débuts complets à United, a tenté à quelques reprises de marquer l’occasion avec un but à distance, mais a été refusé par le gardien de but de Leeds Illan Meslier après avoir tiré de peu à côté alors que les hôtes grandissaient dans le concours et a calmé le rythme.

Leeds est sorti en tirant en seconde période et a fait payer United alors que le but contre son camp de Varane a doublé l’avantage, mais Rashford a inversé la tendance pour un United endormi avec une tête juste après l’heure, donnant à Old Trafford l’espoir d’un retour.

Nouvelles de l’équipe Marcel Sabitzer a fait ses débuts à Man Utd en remplaçant Casemiro, suspendu.

Diogo Dalot a fait son premier départ pendant près d’un mois après s’être remis d’une blessure, Aaron Wan-Bissaka n’étant pas inclus dans l’équipe.

Alejandro Garnacho a remplacé Antony blessé dans l’attaque.

Weston Mckennie a commencé pour Leeds pour la première fois après son prêt de la Juventus.

Lui et Liam Cooper ont remplacé Marc Roca et Liam Cooper, qui ont été exclus de l’équipe.

United était dans l’ascendant bien que Leeds ait failli en marquer un autre lorsque le coup franc de Brenden Aaronson s’est faufilé à travers le mur et a coupé la base d’un poteau. À l’autre bout, l’effort à bout portant de Bruno Fernandes a été bloqué après que le centre de Rashford l’ait choisi.

Statistiques FPL: Man Utd contre Leeds Buts Gnonto, but contre son camp (Varane), Rashford, Sancho. Aides Bamford, Summerville, Dalot Points bonus Gnonto (3), Dalot (2), Rashford (1)

United a obtenu la percée avec Sancho et Shaw combinant sur la gauche alors que l’attaquant de retour a marqué son premier but depuis septembre – lors de sa première apparition en championnat depuis octobre, lorsqu’il a eu une pause du football en équipe première par le manager Ten Hag ayant connu une forte baisse de forme.

Fred avait une frappe à longue distance sauvée par Meslier alors que United poussait pour un vainqueur avec Rashford et Varane également refusé par le gardien français dans les phases finales, mais Leeds s’est accroché pour quitter Old Trafford avec un point.

Le plan directeur de Leeds dévoilé

Image:

“Proche du milieu”, “Croyez”, “Soyez calme” – Michael Skubala s’accroche à ses notes avant la mi-temps à Old Trafford





Leeds était dirigé par un trio d’entraîneurs intérimaires à Old Trafford – Michael Skubala, Chris Armas et Paco Gallardo – qui n’avaient qu’une journée complète pour travailler avec l’équipe après le limogeage de Marsch.

Skubala, l’entraîneur par intérim qui a assumé les fonctions de médias pour le moment, a déclaré après le match qu’ils n’avaient que 20 minutes pour travailler sur la forme dans leur préparation.

Mais le plan directeur de Leeds a semblé fonctionner à merveille pendant la première heure du match.

Et un opérateur de caméra aux yeux perçants a expliqué comment ils l’ont fait, apercevant leur feuille de tactique dans la main de Skubala avant la mi-temps.

Sur le morceau de papier figuraient quatre puces, dont la première était illisible. Les trois autres, naturellement simples compte tenu du manque de temps sur le terrain d’entraînement, se lisaient comme suit : « Proche du milieu », « Croyez », « Soyez calme ».

Perdre un avantage de deux buts peut être difficile à prendre, mais empêcher United de marquer un but gagnant avec 20 minutes à faire au chronomètre prend du temps devant un Old Trafford rugissant.

Leeds a respecté le plan et est reparti avec un point.

Ten Hag : Un mauvais départ est inacceptable | Sancho “sur le chemin du retour”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag a été déçu par les premières minutes de son équipe en première et seconde mi-temps contre Leeds, Manchester United ripostant finalement pour assurer un match nul 2-2 à Old Trafford.



Erik ten Hag, entraîneur de Man Utd: “On gagne un point, mais on perd aussi deux points. A chaque mi-temps on a pris un très mauvais départ, c’est inadmissible. Surtout dans un derby. Il faut être prêt à jouer, se battre et prendre ses responsabilités, et c’est quelque chose qu’on a fait” t faire.

“On ne peut pas être surpris par un départ rapide, c’est un derby, ils vont aller de l’avant, contre une équipe sur un bon parcours, ils vont se battre avec nous.”

Sur Sancho, il a ajouté: “Je suis très heureux. Il est sur le chemin du retour. Nous savons que c’est un footballeur magnifique. Il peut certainement avoir un grand impact pour notre équipe. Ce soir, il l’a eu, mais nous savons qu’il peut avoir un impact constant. Il a travailler très dur, nous le faisons tous, et en ce moment il est de bonne humeur.

“Je pense que cela le renforcera, le motivera même à donner plus, alors vous en aurez plus. C’est un footballeur brillant, et ce deuxième but m’a vraiment plu, et surtout pour lui.”

Skubala “déçu” : nous en avons fait assez pour gagner

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager intérimaire de Leeds United, Michael Skubala, réagit au match nul 2-2 de son équipe contre Manchester United et dit que Leeds n’a pas eu de chance de ne pas avoir remporté la victoire.



L’entraîneur-chef par intérim de Leeds, Michael Skubala: “Je suis vraiment fier de la performance des joueurs, et d’une certaine manière je suis déçu de ne pas gagner le match. J’ai senti que nous avions fait assez pour gagner le match.”

À la recherche d’un successeur par Leeds, il a ajouté: “J’ai juste été occupé avec ce jeu au cours des dernières 24 heures, me concentrant pour m’assurer que les joueurs sont au bon endroit, cela dépend du conseil d’administration et de tous les autres.”

Et après?

Leeds et Manchester United s’affrontent à nouveau dimanche à Elland Road, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 13h; coup d’envoi 14h.

Dimanche 12 février 12h30



Coup d’envoi 14h00





United reprend ensuite sa campagne en Ligue Europa avec un déplacement à Barcelone le jeudi 16 février pour le match aller des barrages ; coup d’envoi 17h45.