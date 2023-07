Manchester Utd 2 – 0 Leeds

Mason Mount a fait ses débuts à Manchester United alors que l’équipe d’Erik ten Hag a lancé la pré-saison avec une victoire 2-0 sur Leeds United en Norvège.

La signature de 60 millions de livres sterling de Chelsea a failli ouvrir le score avec une tentative ambitieuse à distance au début du match. Mais il a fallu des buts en seconde période de Noam Emeran et Joe Hugill pour assurer la victoire du club de Premier League.

Sous le nouveau patron Daniel Farke, Leeds a menacé à la pause en première mi-temps par Luis Sinisterra et il a fallu un gros défi d’Hannibal pour nier l’équipe du championnat. De l’autre côté, Kristoffer Klaesson a bien sauvé l’international tunisien.

Hommages à McQueen Avant le coup d’envoi, les capitaines respectifs Raphael Varane et Liam Cooper ont rendu hommage à feu Gordon McQueen, ancien favori des deux clubs, décédé le mois dernier à l’âge de 70 ans. Les applaudissements ont retenti de toutes parts dans un stade bondé d’Oslo.

Mason Mount se prépare à tirer un corner au cours de la première mi-temps à Ullevaal Stadion





Jadon Sancho en action pour Manchester United contre Leeds United à Oslo





Comment les équipes se sont alignées Man Utd première mi-temps : Heaton, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Fernandez ; Mainoo, Mont, Hannibal ; Amad, Sancho, Forson. Man Utd deuxième mi-temps : Kovar ; Jurado, poisson, Bennett, Williams ; Gore, Hansen-Aaroen, Savage ; Emeran, Hugill, Shoretire. Leeds première mi-temps : Klaesson ; Drameh, Mullen, Cooper, Hjelde ; Gyabi, Shackleton; Poveda, Greenwood, Sinisterra; Rutter. Leeds deuxième mi-temps : Van den Heuvel; Ayling, Moore, Struijk, Drameh ; Bate, gris ; Jacques, Gelhardt, Joseph ; Bamford.

Ten Hag a enlevé Mount à l’intervalle avec le capitaine Raphael Varane, Lisandro Martinez et Jadon Sancho – déployé en tant qu’attaquant – également parmi ceux qui ont fait place. Sa jeune équipe de Manchester United s’est sans doute améliorée à mesure que le match s’ouvrait tard.

Le but décisif est venu lorsque le milieu de terrain norvégien Isak Hansen-Aaroen a habilement enfilé Emeran dans le canal droit et que l’attaquant français de 20 ans a ouvert son corps avant de tirer du pied gauche devant Dani van den Heuvel dans le but de Leeds.

Noam Emeran photographié lors de sa démonstration de but pour Manchester United





Farke avait présenté Patrick Bamford à la pause, mais c’est Archie Gray, 17 ans, qui s’est le plus rapproché de la création d’un égaliseur avec un effort spéculatif à longue portée qui a touché le filet latéral. Joe Gelhardt ne pouvait flamber que lorsqu’il était dans une bien meilleure position.

Manchester United a souligné sa supériorité lorsque la passe oblique d’Emeran dans la surface a trouvé Hugill dans l’espace près du point de penalty et le jeune attaquant a tiré à la maison pour la première fois. C’était une finition composée par l’adolescent. Un début de pré-saison positif pour Ten Hag.

Les débuts de Mason Mount ont été la caractéristique marquante de la victoire amicale de Man Utd en pré-saison





Mount réfléchit à son premier affichage

« C’était très bien », a déclaré Mount à propos de ses débuts en s’adressant à MUTV.

« Nous avons eu une semaine d’entraînement, donc c’est génial d’obtenir ce premier match. Nous avons travaillé très dur, donc c’est génial de mettre cela en pratique sur le terrain. Nous avons travaillé sur quelques tactiques avant le match.

« J’ai une excellente compréhension du fonctionnement du manager et de la façon dont les garçons jouent. Maintenant, il s’agit d’utiliser ces jeux pour y travailler davantage. C’est formidable d’avoir 45 minutes dans le réservoir. C’est un bon début, un bon gagner.

Ten Hag sur la « joie » de l’impact du mont

« Nous avons vu de bonnes choses lors du premier match », a déclaré Ten Hag MUTV.

« Vous avez pu voir que nous nous sommes déjà entraînés et que nous avons une bonne base de l’année dernière. Certains jeunes sont arrivés et se sont intégrés. Après une semaine d’entraînement, nous avons vu de bonnes choses.

« Mason était génial pour la première fois, mais nous pouvions nous attendre à cela. Il a tellement de compétences et je suis sûr que nous tirerons tellement de joie de lui, il contribuera à nos performances, absolument. »

Et après?

Man Utd accueille Lyon à Murrayfield à Édimbourg le 19 juillet, coup d’envoi à 14 heures, avant de commencer leur tournée de quatre matchs aux États-Unis trois jours plus tard.

Le prochain match de Leeds affrontera une autre équipe de Ligue 1 à Monaco au Rotherham’s New York Stadium le 22 juillet, coup d’envoi à 16 heures.

Les matchs de pré-saison de Man Utd 19 juillet : Man Utd vs Lyon, coup d’envoi 14h (Murrayfield) 22 juillet : Man Utd vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (MetLife Stadium, USA) 26 juillet : Man Utd vs Wrexham, coup d’envoi à 3h30 (Snapdragon Stadium, USA) 27 juillet : Real Madrid vs Man Utd, coup d’envoi à 3h30 (NRG Stadium, USA) 31 juillet : Man Utd vs Dortmund, coup d’envoi à 2h du matin (Allegiant Stadium, USA) 5 août : Man Utd vs Lens, coup d’envoi à 12h45 (Old Trafford) 6 août : Man Utd vs Athletic Bilbao, coup d’envoi à 16h (stade Aviva)

