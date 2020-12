Tobin Heath a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes. Photo de Matthew Ashton – AMA / Getty Images

Tobin Heath de l’USWNT a marqué deux buts alors que Manchester United battait Bristol City 6-1 pour prendre la tête de la Super League féminine à l’approche de Noël.

United a battu Bristol avec des buts de Leah Galton, Millie Turner, Jess Sigsworth et Heath, avec Ebony Salmon en tirant un pour les visiteurs.

Galton a ouvert le score à la 26e minute avec un tir à longue portée avant d’ajouter à son total à 63 minutes avec un tir en angle.

Turner a marqué le deuxième but de United dans les derniers instants de la première mi-temps alors qu’elle se dirigeait dans un coin.

Le but de Sigsworth est également venu d’un coin, un domaine dans lequel le manager de United, Casey Stoney, a déclaré vouloir voir son équipe marquer plus, où elle a ramassé un ballon perdu à la 52e minute.

😍 @TobinHeath avec une touche de classe de l’extérieur de la région! #BarclaysFAWSL pic.twitter.com/C1PUG5cIOT – Super League féminine de Barclays FA (@BarclaysFAWSL) 20 décembre 2020

Salmon a obtenu un but de consolation pour Bristol à la 72e minute lorsque son premier tir lui a rebondi et qu’elle a eu une autre occasion de le frapper à la maison.

Le dernier rire est allé à Heath et United, cependant, la star de l’USWNT marquant deux fois dans les 10 dernières minutes.

Son premier but était un tir du pied gauche de l’extérieur de la surface à la 83e minute et son deuxième est venu trois minutes plus tard lorsqu’elle a tiré le ballon derrière la défense de Bristol et l’a inséré dans le filet.

Cette victoire signifie que United est en tête du classement WSL invaincu en 14 matchs, quatre points d’avance sur son rival Arsenal.