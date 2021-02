Manchester United a démantelé une équipe de Southampton en désavantage numérique 9-0 à Old Trafford mardi soir pour égaliser les points avec Man City en tête de la Premier League.

Les visiteurs ont été contraints de jouer presque tout le match avec 10 hommes après qu’Alexandre Jankewitz de Southampton – faisant son premier départ en Premier League – ait reçu un carton rouge pour un défi contre les crampons sur Scott McTominay à seulement 82 secondes du match.

Aaron Wan-Bissaka a mis Man United devant peu après le quart d’heure, se précipitant sur un centre de Luke Shaw et le rencontrant au poteau arrière pour prendre une avance rapide.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a doublé son avance peu de temps après lorsque Marcus Rashford a redirigé une aide de Mason Greenwood devant le gardien des Saints Alex McCarthy pour porter le score à 2-0.

Le troisième de Man United est venu grâce à un but contre son camp à Southampton, Jan Bednarek poussant par inadvertance un centre fouetté de Rashford dans son propre filet à la 34e minute alors que les hôtes continuaient de dominer la procédure.

Edinson Cavani a ajouté un autre but avant la mi-temps pour envoyer United dans le vestiaire avec une avance de 4-0.

Le remplaçant Anthony Martial a marqué à bout portant alors que la deuxième mi-temps se jouait et McTominay a ajouté le sixième but de United de la nuit peu de temps après la frappe du Français alors que la déroute était bel et bien engagée.

La nuit de Bednarek a empiré à l’approche de temps plein lorsque le défenseur a fait trébucher Martial dans la zone, se méritant un expulsion et offrant à United un coup de pied que Bruno Fernandes a converti.

Martial a ajouté son deuxième de la soirée et Daniel James a marqué dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour atteindre le score final.

Le résultat, qui égalise la plus grande victoire de l’histoire de la Premier League, place Man United à égalité avec 44 points avec Man City en haut du tableau, mais les dirigeants de Pep Guardiola sont en avance sur la différence de buts et ont également deux matchs en main sur leurs rivaux de la ville. .

L’équipe de Southampton de Ralph Hasenhuttl reste à la 11e place du classement avec 29 points en 21 matchs.